Temporal rápido provoca alagamentos em ruas de Colatina

A chuva chegou em grande quantidade e, em minutos, alguns pontos da cidade alagaram na tarde desta segunda-feira (11)

Uma chuva forte atingiu o município de Colatina , região Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (11). O temporal começou por volta das 15 horas e em poucos minutos deixou ruas alagadas em diferentes pontos do município. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento, foram registrados 57mm de acumulado em apenas três horas.

A Defesa Civil registrou deslizamentos de terra na Avenida das Nações e de uma residência atingida pela chuva na Rua Pedro Epichin, no bairro Colatina Velha. Já na região do bairro Carlos Germano Naumann as ruas ficaram alagadas, o que fez com que o trânsito de veículos fosse interrompido. No Córrego Argeu, interior do município, o forte temporal também atrapalhou o fluxo de carros.