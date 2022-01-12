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IPTU 2022: prefeituras da Grande Vitória dão descontos de até 10% em cota única

Também é possível dividir o valor em até 10 vezes em alguns municípios. Boletos começarão a ser enviados nas próximas semanas, mas também é possível obter carnê virtual para pagamentos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 jan 2022 às 10:00

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 10:00

Para facilitar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), prefeituras da Grande Vitória vão oferecer descontos de até 10% para quem optar por pagar o tributo em cota única. E para aqueles que preferirem parcelar o débito, será possível quitar a obrigação em até dez vezes.
Os boletos físicos começarão a ser enviados aos contribuintes nos próximos dias, mas também é possível obter o carnê virtual para pagamentos, em alguns municípios. Em Vitória, por exemplo, a primeira parcela, bem como a cota única, vence no final de março.
Carnê de IPTU da Prefeitura da Serra em 2021
Carnê de IPTU da Prefeitura da Serra em 2021 Crédito: Fernanda Neves/Secom-PMS
IPTU 2022: prefeituras da Grande Vitória dão descontos de até 10% em cota única

PREFEITURA DE VITÓRIA

Na Capital, a Secretaria Municipal de Fazenda informou que o vencimento da cota única e primeira cota está previsto para 22 de março. Haverá desconto de 8% para pagamento em cota única.
Já aqueles que forem parcelar o IPTU poderão dividir o valor da taxa em até 10 vezes
Quando o resultado da soma do lançamento do IPTU, da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) e da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) for igual ou inferior a R$ 100, o pagamento poderá ser feito em cinco vezes, com parcela mínima de R$ 5.
O pagamento em 10 cotas será permitido quando a soma do lançamento dos tributos for superior a R$ 100.
  • Cota única ou 1ª parcela: 22/03/2022 
  • 2ª parcela: 22/04/2022 
  • 3ª parcela: 24/05/2022
  • 4ª parcela: 22/06/2022  
  • 5ª parcela: 22/07/2022
  • 6ª parcela: 22/08/2022 
  • 7ª parcela: 22/09/2022
  • 8ª parcela: 21/10/2022
  • 9ª parcela: 21/11/2022
  • 10ª parcela: 22/12/2022
As entregas dos carnês de IPTU já estão programadas para ocorrer em fevereiro.

PREFEITURA DE VILA VELHA

O município informou que, neste ano, o imposto teve a correção de 10,42% referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), acumulado no ano de 2021, conforme prevê a legislação. Aqueles que puderem quitar o valor em cota única, porém, terão desconto de 8%. A data pagamento, neste caso, é 10 de maio, quando também vence a primeira parcela para aqueles que optarem pelo parcelamento.
Se o valor for até R$ 50, relativo a garagens, deve ser efetuado o pagamento em cota única. Já a partir de R$ 50,01, pode ser parcelado até em sete vezes, ficando atento às datas de vencimento mensais.

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  • Cota única: 10/05/2022 
  • 1ª parcela: 10/05/2022 
  • 2ª parcela: 10/06/2022 
  • 3ª parcela: 11/07/2022 
  • 4ª parcela: 10/08/2022 
  • 5ª parcela: 12/09/2022
  • 6ª parcela: 10/10/2022 
  • 7ª parcela: 10/11/2022
O boleto virtual do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo de 2022 está disponível no site da prefeitura. Já o boleto físico, deverá ser distribuído dentro de alguns dias.

PREFEITURA DA SERRA

O IPTU compreende as taxas do Imposto Predial e Taxa de Coleta de Resíduos para imóveis edificados. Já para terrenos sem imóveis construídos será cobrada a taxa de Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP).
Quanto ao calendário do IPTU, o vencimento da cota única com 10% de desconto é em 16 de maio.
Para o parcelamento, as datas são as seguintes:
  • 1ª parcela: 16/05/2022 
  • 2ª parcela: 16/06/2022 
  • 3ª parcela: 15/07/2022 
  • 4ª parcela: 15/08/2022 
  • 5ª parcela: 15/09/2022
  • 6ª parcela: 17/10/2022
  • Observação: quando o valor total do IPTU for superior a R$ 3.500, o imposto poderá ser pago em 8 parcelas, sendo as duas últimas com vencimentos em 15/11/2022 e 15/12/2022, respectivamente.

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PREFEITURA DE CARIACICA

Os valores do IPTU, assim como dos demais tributos municipais, foram reajustados em 10,42%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (IBGE), acumulado no exercício de 2021.
Os contribuintes do IPTU e TCRS poderão pagar o tributo em cota única até seu vencimento, com desconto de 10% sobre o valor do mesmo, ou, pagar em até oito parcelas sem desconto, conforme datas abaixo:
  • Cota única: 11/04/2022
  • 1ª parcela: 11/04/2022 
  • 2ª parcela: 10/05/2022
  • 3ª parcela: 10/06/2022
  • 4ª parcela: 11/07/2022 
  • 5ª parcela: 10/08/2022
  • 6ª parcela: 10/09/2022
  • 7ª parcela: 10/10/2022
  • 8ª parcela: 10/11/2022

Atualização

12/01/2022 - 10:55
Após a publicação desta matéria, a Prefeitura de Vitória informou que o decreto com o calendário completo para pagamento foi publicado e enviou as datas. O texto foi atualizado.

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