Reconhecimento

Instagram de A Gazeta vira referência internacional em estratégia digital

Transformação do Instagram em canal editorial reforça conexão com o público e inspira o mercado internacional

Publicado em 31 de julho de 2025 às 18:00

Instagram de A Gazeta Crédito: INMA

A atuação da equipe de redes sociais de A Gazeta ganhou destaque no site da International News Media Association (INMA), uma das entidades mais respeitadas no setor de mídia no mundo. O motivo: a transformação do perfil de Instagram da marca em um canal estratégico de distribuição de notícias e conexão com o público capixaba. >

Em artigo publicado na última terça-feira (29), a INMA apresenta os bastidores do movimento de evolução do veículo, que surgiu em 1928 como jornal impresso, e hoje é 100% digital. À publicação, o diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, destaca dados de crescimento, mudanças de rotinas e visão de produto para o Instagram – que hoje é tratado com o mesmo peso editorial que se dava, no passado, à capa do jornal impresso.>

“Não estamos no Instagram apenas para levar pessoas ao site. Estamos lá para servir bem quem consome a informação diretamente na plataforma”, explicou Dudu à INMA.>

Dados do Instagram de A Gazeta Crédito: INMA

Crescimento e engajamento

Entre 2023 e o primeiro semestre de 2025, o perfil principal de A Gazeta no Instagram saltou de 90 mil para mais de 1 milhão seguidores. Isso significa alcançar mais de um terço da população capixaba conectada à internet. >

>

Parte desse sucesso vem da adaptação de linguagem e formatos: carrosséis para explicar temas complexos, reels para ampliar o alcance, cards para notícias urgentes e uso estratégico dos stories para interação com o público.>

Além do alcance, o impacto vai além: atualmente, 38% da receita publicitária digital de A Gazeta vem do Instagram — crescimento de 13 pontos percentuais em um ano. O número mostra que é possível unir relevância editorial e resultado comercial com ética e planejamento.Impacto editorial e comercial >

“Nós analisamos diariamente o desempenho de cada conteúdo. Esses dados alimentam um ciclo de aprendizado que envolve toda a redação. Não há uma receita pronta. O que existe é consistência, qualidade jornalística e atenção ao que o público valoriza”, destacou Dudu.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta