Inspetores são investigados por facilitar fugas e acesso a drogas em presídios do ES

A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que a instauração de processo administrativo disciplinar tem por objetivo principal assegurar a elucidação dos fatos, não se restringindo apenas à aplicação de penalidades.

Em relação a portaria nº 392-S, a pasta informa que a rescisão contratual ocorreu após o conhecimento do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. Como os fatos estão, em tese, diretamente vinculados ao exercício de suas funções de Inspetor Penitenciário em designação temporária, procedeu-se com a exoneração do servidor nos termos previsto na lei. Ressalta, entretanto, que o desligamento não impede o prosseguimento da apuração visando os esclarecimentos quanto ao episódio e aplicação de eventuais sanções.

Em relação a outra ocorrência, a Sejus informa que instaurou um processo administrativo disciplinar considerando os indícios de irregularidade supostamente praticados pelos servidores. A pasta realiza a apuração dos fatos, assegurando aos acusados o direito da ampla defesa e contraditório e, ao término do devido processo legal, procederá com a aplicação de penalidade caso as acusações se confirmem.

Em relação ao terceiro caso, a Secretaria da Justiça (Sejus) informa que o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado na portaria nº 386-S é continuidade das apurações de conduta irregular de servidores quanto aos fatos ocorridos no dia 21 de novembro de 2018, quando ocorreu uma fuga no Centro de Detenção Provisória de Viana II.

A apuração resultou no presente processo que envolve dois servidores, um efetivo e outro comissionado, como supostos autores de prática irregular. Os servidores permanecem em suas funções durante a apuração dos fatos, sendo-lhes assegurado o direito da ampla defesa e contraditório.

A Sejus, por meio da Corregedoria, seguirá apurando toda e qualquer suposta infração praticada por servidor público da pasta no exercício de suas atribuições, tal qual investiga as denúncias recebidas para esclarecimento dos fatos e responsabilização dos envolvidos, quando necessário.