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Inclusão e diversidade

Inscrições abertas para curso de roteiro com bolsa de R$ 1.000

Remonta Lab é voltado para mulheres, pessoas trans, travestis, não-binárias, pessoas negras e indígenas moradoras do Espírito Santo; aula de abertura acontecerá no espaço FonteHub, na Rede Gazeta
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

15 mai 2023 às 16:03

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 16:03

Remonta Lab está com inscrições abertas para curso gratuito de roteiro
Remonta Lab está com inscrições abertas para curso gratuito de roteiro Crédito: Divulgação
Dos mundos cheios de fantasias dos filmes a um vídeo tutorial feito para redes sociais, há uma origem em comum: o roteiro. Imagine, agora, poder aprender a construir histórias com profissionais experientes e renomadas. Então, fique ligado na oportunidade. O Projeto Remonta está com inscrições abertas para seu laboratório de desenvolvimento de roteiro para curta-metragem.
A ação, que promove atividades educativas voltadas para o audiovisual com foco na inclusão e na diversidade, agora oferece seis vagas para mulheres, pessoas trans, travestis e não-binárias, além de pessoas negras e indígenas, que residam no Espírito Santo.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 29 de maio por meio do formulário que pode ser acessado clicando aqui. Os participantes selecionados contarão com um laboratório em formato híbrido, com atividades presenciais e on-line, que será ministrado pelas roteiristas e diretoras Nathália Tereza e Cíntia Lima. O regulamento pode ser lido aqui
“Para as instrutoras, pensamos em profissionais que tivessem experiência com curtas-metragens, mas também com o ensino de roteiro. As duas convidadas para o Remonta LAB pesquisam essas práticas, participam de processos de seleção e percebem as tendências do mercado audiovisual. A Cintia Lima traz um olhar que também passa pela produção e pela curadoria de projetos e a Nathália tem mais experiência como roteirista-diretora, que é um foco que nos interessa bastante.”, explica uma das idealizadoras e produtora do Remonta Juane Vaillant.
O projeto busca capacitar estudantes e profissionais para atuarem no mercado audiovisual, onde a equidade entre gêneros ainda é uma realidade distante. Nesta nova fase, o projeto foca no curta-metragem, tipo de projeto audiovisual com mais oportunidades de financiamento no Espírito Santo.

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Bolsa e certificado

O laboratório contará com emissão de certificado e bolsa de ajuda de custo, no valor de R$ 1.000,00, para cada um dos aprovados. A seleção avaliará as propostas enviadas por meio da análise dos documentos solicitados, como argumento, sinopse e carta de intenções, além de levar em consideração a experiência do proponente com projetos culturais e na área de cinema, roteiro e comunicação.
As atividades presenciais acontecerão no FonteHub, espaço de inovação da Rede Gazeta, que também sediará a abertura do Remonta Lab e uma aula para os inscritos no dia 8 de julho. O projeto conta com recursos do Funcultura/ES por meio da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. As inscrições para a aula aberta começarão em breve nas redes sociais do projeto.

Instrutoras

Cíntia Lima é diretora, roteirista e atriz. Ela será uma das instrutoras do Remonta
Cíntia Lima é diretora, roteirista e atriz; ela será uma das instrutoras do Remonta Crédito: Divulgação
A diretora, roteirista e atriz Cíntia Lima é de Pernambuco. Seus filmes experimentais estiveram presentes tanto em exposições de arte como mostras e festivais de cinema. Desde 2017, a partir do encontro formativo com o roteirista cubano Eliseo Altunaga, tem se dedicado à escrita, pesquisa e formação na área de roteiros de ficção. É idealizadora e professora da formação em roteiro “Nossas Narrativas”, projeto com foco na formação de roteiristas dissidentes e periféricos.
Em 2020 e 2021, trabalhou como professora de escrita prática e elaboração de roteiro, para o curso de audiovisual do Centro Cultural Bom Jardim (Fortaleza/CE). Integra, desde 2018, o coletivo Negritude do Audiovisual PE e é diretora artística do Observatório Latino Americano de Realizadoras (OLAR).
Nathália Tereza é roteirista, ela também atua como diretora e fotógrafa
Nathália Tereza é roteirista e também atua como diretora e fotógrafa Crédito: Divulgação
Já Nathália Tereza é do Mato Grosso do Sul e cresceu no Centro-Oeste do Brasil. Além de ser roteirista, também atua como diretora e fotógrafa. Seu trabalho se destaca por estabelecer um diálogo entre diferentes regiões do país, promovendo um intercâmbio cultural, familiar e afetivo. Nathália co-dirigiu o longa-metragem "Solange" e já dirigiu diversos curtas-metragens, como "A mulher que sou", "De tanto olhar o céu gastei meus olhos", "A outra margem" e "A casa sem separação".

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