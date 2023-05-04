Entenda a importância de se combater a pobreza menstrual

Você já ouviu falar de pobreza menstrual? O termo é entendido como a falta de acesso de pessoas que menstruam a itens de higiene menstrual. Mas o problema vai além de não se ter dinheiro para comprar um absorvente, abrangendo também falta de informação para lidar com o período, de saneamento básico adequado e até mesmo de água, por exemplo, para tomar um banho.
A Pesquisa "Impacto da Pobreza Menstrual no Brasil", feita pela marca Always em parceria com a plataforma de pesquisas Toluna, mostra ainda que, na ausência de absorventes, 80% das brasileiras usam principalmente o papel higiênico. Os tecidos aparecem como substitutos para 24% no país. Veja, no vídeo, mais sobre o assunto.