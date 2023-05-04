Vila Velha proíbe nome de agressores de mulheres em ruas da cidade

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), sancionou nesta quarta-feira (3) a lei aprovada pela Câmara da cidade que proíbe que agressores de mulheres sejam homenageadas nos nomes de ruas, avenidas, praças e outros locais públicos no município. A lei foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (4).

Segundo o texto, de autoria do vereador Léo Pindoba (Agir), fica proibido atribuir nomes de pessoas que tenham sido condenadas pela prática de crimes contra a mulher a vias e logradouros públicos de Vila Velha. Para ter o nome "barrado", a pessoa tem que ter esgotado todas as possibilidades de recursos, não existindo mais chances de modificar o julgamento.