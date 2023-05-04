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Virou lei

Vila Velha proíbe nome de agressores de mulheres em ruas da cidade

Pessoas condenadas por crimes contra mulheres não poderão mais dar nome à ruas, avenidas e praças do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2023 às 10:49

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 10:49

Projeto Todas Elas
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), sancionou nesta quarta-feira (3) a lei aprovada pela Câmara da cidade que proíbe que agressores de mulheres sejam homenageadas nos nomes de ruas, avenidas, praças e outros locais públicos no município.  A lei foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (4).
Segundo o texto, de autoria do vereador Léo Pindoba (Agir), fica proibido atribuir nomes de pessoas que tenham sido condenadas pela prática de crimes contra a mulher a vias e logradouros públicos de Vila Velha. Para ter o nome "barrado", a pessoa tem que ter esgotado todas as possibilidades de recursos, não existindo mais chances de modificar o julgamento. 
Lei similar foi sancionada em abril em Cariacica pelo prefieito Euclério Sampaio.

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