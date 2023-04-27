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Cariacica terá centro de atendimento à mulher vítima de violência

Núcleo Margaridas da Região Metropolitana vai funcionar em Jardim América e atenderá os municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 18:47

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

27 abr 2023 às 18:47
Cariacica terá centro de atendimento à mulher vítima de violência
Cariacica terá centro de atendimento à mulher vítima de violência Crédito: Secretaria da Mulher
Cariacica vai ganhar um Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, o Margaridas. O núcleo vai ser inaugurado nesta sexta-feira (28), às 8h30, em Jardim América, com a previsão de prestar assistência a 200 mulheres por mês. 
Desenvolvido pela Secretaria de Estado das Mulheres, o centro vai oferecer um atendimento humanizado e acolhedor para mulheres vítimas das mais diversas formas de violências.  Para isso, contará com o auxílio de profissionais especializados, como advogados, assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais.
O Núcleo Margaridas ainda vai acompanhar e monitorar, junto aos órgãos de Segurança Pública e Justiça, a responsabilização dos agressores de mulheres.
Cariacica terá centro de atendimento à mulher vítima de violência
De acordo com a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, o atendimento das vítimas também poderá ser efetuado através de encaminhamentos.
“A mulher pode ser encaminhada por qualquer outro serviço e de qualquer outro órgão do Estado, pois trabalhamos integrados com as políticas de assistência, educação, saúde e segurança pública. Então, caso esses serviços entendam que seja necessário, podem fazer o encaminhamento para o núcleo", explica a secretária.
Com a finalidade de intensificar o combate à violência, o Núcleo Margaridas também vai elaborar campanhas e atividades educativas voltadas à prevenção e erradicação da violência contra a mulher.
“A gente vem hoje com uma linha de ação para o empoderamento dessa mulher na busca da sua autonomia e independência financeira, fomentando também a questão do empreendedorismo e da qualificação profissional. Então, além do atendimento especializado, no momento em que procura o serviço, ela também tem um acompanhamento para que possa sair desse ciclo de violência”, destaca Jacqueline. 
Situado na Avenida Espírito Santo, número 131, em Jardim América, o Centro Margaridas da Região Metropolitana vai funcionar em Cariacica e atenderá também as vítimas de violência dos municípios de Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. O atendimento vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com plantões aos sábados. Ao contrário de outros serviços, para receber as orientações do núcleo não é preciso fazer agendamento.

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