Uma nova lei foi sancionada a favor das mulheres na última quarta-feira (19), em Cariacica. Está vedado que pessoas condenadas por crimes contra a mulher tenham seus nomes utilizados para "batizar" bens e ruas públicas da cidade.
A lei de n° 6.437 foi assinada pelo prefeito Euclério Sampaio e entrou em vigor a partir de sua publicação. Isso significa que os nomes de condenados pelos crimes de feminicídio, crimes contra a liberdade sexual da mulher, exposição da intimidade sexual, bem como violência doméstica e familiar já não podem ser mais usados nos meios públicos.
Essa iniciativa de impedir que agressores sejam homenageados também ocorre em outras cidades do país. Em Manaus, essas nomeações de ruas estão vedadas desde outubro de 2022.
Cariacica proíbe que ruas recebam nome de agressores de mulheres