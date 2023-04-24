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Nova lei

Cariacica proíbe que ruas recebam nome de agressores de mulheres

Condenados por crimes como feminicídio e violência não podem "batizar" bens e vias públicas; lei n° 6.437 foi assinada pelo prefeito Euclério Sampaio e já está em vigor
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

24 abr 2023 às 16:04

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 16:04

Projeto Todas Elas
Uma nova lei foi sancionada a favor das mulheres na última quarta-feira (19), em Cariacica. Está vedado que pessoas condenadas por crimes contra a mulher tenham seus nomes utilizados para "batizar" bens e ruas públicas da cidade.
A lei de n° 6.437 foi assinada pelo prefeito Euclério Sampaio e entrou em vigor a partir de sua publicação. Isso significa que os nomes de condenados pelos crimes de feminicídio, crimes contra a liberdade sexual da mulher, exposição da intimidade sexual, bem como violência doméstica e familiar já não podem ser mais usados nos meios públicos.
Essa iniciativa de impedir que agressores sejam homenageados também ocorre em outras cidades do país. Em Manaus, essas nomeações de ruas estão vedadas desde outubro de 2022.
Cariacica proíbe que ruas recebam nome de agressores de mulheres

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