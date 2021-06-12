Hotel em Vitória foi fechado em maio por causa de hóspede que veio da Índia e testou positivo para a Covid-19 Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. Indiano hospedado em hotel de Vitória testa positivo para a Covid-19

A Sesa afirma que o paciente vai permanecer em quarentena no quarto do hotel por mais 10 dias, período de transmissibilidade da doença. Esclarece ainda que não há necessidade de qualquer intervenção, a não ser o acompanhamento do caso.

Em nota, a secretaria disse que a amostra do material biológico coletado foi encaminhada para a Fiocruz para que seja feito o sequenciamento genômico — que vai detectar de qual cepa do vírus se trata. A previsão é de que o resultado fique pronto em até 10 dias.



Os outros dois indianos já foram retestados e estão liberados. A secretaria garantiu que todas as ações de fiscalização do caso foram feitas pela Vigilância Sanitária Estadual e pela Vigilância de Saúde do Trabalhador, reforçando as medidas sanitárias para garantir segurança quanto à transmissão da doença no local.

RELEMBRE O CASO

Dois indianos estão hospedados no Hotel Nobile Suites Diamond, em Vitória , desde o dia 25 de maio. O estabelecimento foi interditado depois que um deles testou positivo para Covid-19. Um terceiro passageiro do país asiático desembarcou depois, na quinta-feira (27).

Segundo uma agência marítima que presta serviço de assessoria às empresas de navegação no Estado, o trio foi contratado para trabalhar em um navio que transporta minério de ferro.

Conforme noticiou A Gazeta, segundo o diretor da agência, Roberto Garofalo, o homem de máquinas (mecânico) e o terceiro imediato chegaram de avião ao Estado na terça-feira (25 de maio). Já o comandante, chegou por volta de 1h de quinta-feira (27 de maio).

Roberto detalhou que o indiano infectado com o novo coronavírus é o mecânico. Na sexta-feira (28), o governo do Estado divulgou que o material coletado do estrangeiro que testou positivo foi encaminhado à Fiocruz para sequenciamento genômico.