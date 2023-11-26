Incêndio atinge área de mata ao lado de condomínio em Vila Velha

Um incêndio em uma mata às margens da avenida Doutor Dório Silva, em Santa Paula, Vila Velha, ao lado do condomínio Jacarenema I, está preocupando moradores da região, já que atinge uma área próxima a residências. Segundo relatos, o fogo começou por volta das 10 horas de sábado (25). No início da noite de domingo (26), o Corpo de Bombeiros informou que as chamas foram controladas e que militares estavam realizando trabalho de rescaldo na área afetada. Confira acima vídeos enviados por moradores.

Moradores relatam que os Bombeiros foram acionados na tarde de sábado (25), mas uma corporação só teria chegado ao local por volta das 22h30. Vídeos enviados à reportagem mostram populares tentando apagar o fogo com galhos. Durante este domingo (26), os Bombeiros foram ao local tentar controlar a situação.

O fotógrafo Eber Rodrigues, de 36 anos, que é morador do condomínio Jacarenema I, disse que, desde sábado (25), a fumaça está causando transtorno aos moradores. Além disso, revelou que se sente aflito, porque o fogo continua se espalhando. "Tem fogaréu ainda. O Corpo de Bombeiros está aqui com uma equipe só e não tem condições. Tem muito fogo aqui ao lado do muro do condomínio", relatou, durante a tarde de domingo.

O técnico em eletrônica Rafael Torquato, de 41 anos, conta que o fogo estava próximo da casa da mãe dele. Ainda disse que as chamas teriam se alastrado até próximo do aeroclube e do clube dos veterinários que ficam na região. Segundo ele, os bombeiros entraram na mata com a ajuda dos moradores da região, mas não conseguiram apagar totalmente as chamas no sábado.

"Os bombeiros alegaram não ter condições de entrar com o caminhão na área de mata e as mangueiras que foram na viatura tinham apenas 15 metros de comprimento", disse Rafael.

O que diz o Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar informou, por meio de nota, que o primeiro acionamento para incêndio em vegetação na área da reserva, em Santa Paula I, Vila Velha, ocorreu por volta das 12h30 de sábado (25).

"Viaturas foram encaminhadas ao local e iniciaram os trabalhos de combate às chamas, permanecendo na região até 21h. O fogo foi combatido, porém, pela madrugada, houve informação de reignição (quando um incêndio já combatido e extinto recomeça devido a brasas e focos escondidos ou não encontrados no rescaldo)", diz a nota.

Ainda conforme os Bombeiros, por volta das 3h deste domingo (26), novamente equipes foram enviadas, para combater o incêndio, permanecendo na região até cerca de 7h. "Durante a manhã, novos acionamentos foram realizados e militares trabalham de novo para apagar os focos, situação que permanece em andamento", conclui a nota. Por se tratar de uma área militar, as Forças Armadas também foram procuradas pela reportagem, mas não houve retorno.

No início da noite deste domingo (26), às 18h06, o Corpo de Bombeiros enviou uma nota informando estar na fase de rescaldo e "vasculham a área para identificar pontos de possível reignição, ou que ainda haja necessidade de combate". Segundo a corporação, não há informações sobre causas, ou o tamanho da área afetada.