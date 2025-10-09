Home
Homem que morreu em acidente na Serra era empresário dono de franguinho

Silvio Cesar Oliveira, de 58 anos, era dono de um franguinho no bairro das Laranjeiras e morreu após um acidente entre moto e caminhão de lixo

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:15

Silvio Cesar Oliveira
Silvio Cesar Oliveira morreu em acidente na Serra Crédito: Acervo Pessoal

O grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão de coleta de lixo resultou na morte do empresário Silvio Cesar Oliveira, de 58 anos, na tarde de quarta-feira (8), na Serra. O homem era proprietário de um franguinho localizado na avenida Abido Saad, no bairro das Laranjeiras. A colisão aconteceu no bairro Jardim Atlântico, no mesmo município.

De acordo com familiares, Silvio conduzia a moto quando colidiu com o veículo. Com o impacto, ele perdeu o equilíbrio, caiu na pista, onde acabou sendo atropelado pelo caminhão de lixo. A esposa, muito abalada, afirmou ter perdido “o amor da vida” e relatou para a reportagem de A Gazeta que aguarda a liberação do corpo para o sepultamento.

Ainda conforme a mulher, Silvio era muito querido na região. 

Em nota, a Prefeitura da Serra lamentou o ocorrido e informou que o caminhão pertence a uma empresa terceirizada. A administração municipal afirmou ainda que foi instaurado um procedimento interno para apuração e que a empresa responsável foi notificada, devendo prestar assistência à família da vítima.

As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais detalhes da dinâmica do acidente e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

