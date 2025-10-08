Acidente entre moto e caminhão de lixo termina em morte na Serra

Rodrigo Peres da Silva, de 33 anos, morreu em acidente na BR 262, em Cariacica Crédito: Daniel Marçal

O mecânico Rodrigo Peres da Silva, de 33 anos, morreu após cair da moto que pilotava e ser atropelado por uma carreta na Avenida Mário Gurgel (antigo trecho da BR 262), próximo ao bairro Rio Branco, em Cariacica, por volta das 16h de terça-feira (7). A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o acidente aconteceu quando Rodrigo acabou encostando em um carro quando passava pelo corredor. Ele caiu com a moto na via e foi atingido pela carreta.

O motorista da carreta contou que não percebeu o que tinha acontecido e que foi avisado do acidente por pessoas que passavam pela região. O carro envolvido no acidente ficou com a lateral e parte da traseira amassadas.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta que o teste do bafômetro deu negativo para os motoristas de ambos os veículos envolvidos no acidente.

A Prefeitura de Cariacica explicou, por nota, que a via precisou ser temporariamente interditada. A passagem dos automóveis foi desviada para a pista lateral no sentido Viana, para a remoção dos veículos e do corpo da vítima. A pista foi liberada no início da noite.

A perícia da Polícia Científica foi acionada para apurar as possíveis causas do acidente. O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Vitória.

Rodrigo Peres da Silva, de 33 anos, morreu em acidente na BR 262, em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal