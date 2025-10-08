A Gazeta - Agora

Acidente entre moto e caminhão de lixo termina em morte na Serra

Publicado em 08/10/2025 às 15h15
Motociclista morre em acidente com caminhão de lixo na Serra
Acidente com morte na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente entre moto e caminhão de lixo terminou em morte na Serra, nesta quarta-feira (8). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que a vítima usava capacete, mas ainda não há informações se é o piloto ou se havia mais uma pessoa no veículo.  Equipes das polícias Civil, Militar e Científica e do Departamento de Operações de Trânsito da cidade atendem à ocorrência no bairro das Laranjeiras, região conhecida como Grande Jacaraípe. Outros detalhes ainda não foram divulgados. 

Caiu? Usuários do Banestes relatam instabilidade no app e em terminais

Publicado em 08/10/2025 às 13h16

Clientes do Banestes relatam dificuldades para acessar funções bancárias, seja por aplicativo ou terminais, nesta quarta-feira (8). De acordo com o Downdetector, que monitora serviços de empresas em tempo real, houve um pico de reclamações após as 10 horas. Procurado pela reportagem, o banco respondeu às 14 horas que os acessos foram normalizados. O que causou a instabilidade não foi divulgado. 

Site Downdetector mostra pico de reclamações de usuários após às 10h desta quarta (8)
Site Downdetector mostra pico de reclamações após as 10h Crédito: Reprodução
Motorista de ônibus é esfaqueado no Terminal de Itaparica, em Vila Velha

Atualizado em 08/10/2025 às 12h51
Crime aconteceu nesta quarta-feira (8) no Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Confusão no Terminal de Itaperica, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motorista de ônibus do sistema Transcol foi esfaqueado dentro do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, nesta quarta-feira (8). O suspeito foi detido e levado para a delegacia. O trabalhador ferido foi encaminhado para um hospital. 

Segundo o repórter André Afonso, da TV Gazeta, ocorreu uma discussão entre o motorista e o passageiro dentro de um coletivo, e o condutor parou o veículo em um posto da Guarda Municipal, na Rodovia do Sol — momento em que o agressor teria sido retirado. No entanto, momentos depois, o homem embarcou em outro ônibus e foi atrás do motorista no terminal, onde o atacou com uma faca e feriu o trabalhador no braço.

O Sindirodoviários informou que a vítima teria perdido bastante sangue e foi levada para um hospital. Já o agressor foi detido e levado para a delegacia. A Ceturb-ES informou que já separou imagens de videomonitoramento que mostram o crime e que estão à disposição da polícia. 

Grávida é baleada de raspão na barriga em salão de beleza em Vila Velha

Publicado em 08/10/2025 às 12h09

Uma grávida de 29 anos foi baleada de raspão na barriga enquanto estava dentro de um salão de beleza no bairro Vila Nova, em Vila Velha, na última terça-feira (7). Ela contou à Polícia Militar que estava no estabelecimento quando um suspeito encapuzado entrou e começou a dar coronhadas no dono do local, um jovem de 26 anos. No último golpe, a arma disparou, bateu na parede e atingiu a mulher.

Ainda segundo testemunhas, no momento do disparo o carregador da arma quebrou, e caíram no chão três projéteis intactos, além da mola do carregador. Conforme relato das vítimas no boletim de ocorrência, o suspeito é conhecido e teria cometido o crime por ciúmes do dono do salão.

A mulher foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde dela ou do bebê. O empresário que levou as coronhadas não precisou de socorro. Em nota, a Polícia Civil disse que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".

Fogo em caminhão se alastra e causa incêndio de grande proporção no ES

Publicado em 08/10/2025 às 12h04
Na manhã desta quarta-feira (08), aeronave foi acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros no combate a incêndio no município de Conceição do Castelo

Um caminhão pegou fogo em uma estrada rural de comunidade de Monforte, no início do Vale do Emboque, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (7), e as chamas se alastraram para uma vegetação. A Defesa Civil Municipal informou que, como ainda há focos de incêndio nesta quarta-feira (8), solicitou apoio do Corpo e Bombeiros e de uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para atuarem na contenção.

Segundo a Defesa Civil de Conceição do Castelo, o fogo atingiu o caminhão que transportava blocos de granito enquanto o veículo seguia ao lado de uma pedreira. O motorista conseguiu escapar sem ferimentos. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação do entorno, transformando o incidente em um incêndio florestal de grande proporção.

Com o tempo seco e ventos fortes, o fogo avançou pela mata fechada e queimou durante a noite e a madrugada. O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi acionada e que a ocorrência segue em andamento nesta quarta-feira. O Notaer também atua com uma aeronave no combate ao incêndio.

Assembleia aprova mudanças para ingresso de investigadores na Polícia Civil do ES

Publicado em 08/10/2025 às 12h03
Viaturas da Polícia Civil
Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, órgão da Polícia Civil do ES Crédito: Fernando Madeira

Interessados em seguir carreira como oficial investigador da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) agora podem ingressar na corporação por meio de concurso público com formação em qualquer área de curso superior..

Na manhã desta quarta-feira (8), os deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovaram o Projeto de Lei Complementar 26/2025, apresentado pelo governo do Estado para alterar os requisitos para ingresso na PCES. Anteriormente, era exigido curso de nível Bacharelado; com a mudança, quem tem curso superior do tipo Licenciatura e Tecnólogo também pode se candidatar ao cargo de investigador.

A mudança passa a valer já no Edital 01/2025 do concurso da Polícia Civil, que abriu 1.052 vagas para o cargo. A expectativa dos deputados é que a alteração amplie a concorrência no certame, possibilitando que mais pessoas qualificadas participem do concurso público.

Neste certame, a remuneração inicial é de R$ 8.539,34, para jornada de 40 horas semanais. Os novos servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 800. De acordo com o delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda, 70% dos aprovados vão trabalhar no interior do Estado e o restante, na Grande Vitória. Segundo ele, em 15 anos, o profissional alcança o topo da carreira.

Homem com mandado de prisão é preso dentro de ônibus do Transcol em Vila Velha

Publicado em 08/10/2025 às 12h02
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha
O suspeito foi levado para a 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um homem de 28 anos foi preso dentro de um ônibus do sistema Transcol na manhã de terça-feira (7), em Vila Velha. Clenilson Ataíde de Jesus Barbosa era procurado pela polícia e foi localizado pelas câmeras do Cerco Inteligente enquanto estava dentro da linha 503, que passava pela Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Cobilândia.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento na região quando foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) com a informação de que havia um passageiro com mandado de prisão, pelo crime de extorsão, em aberto no coletivo.

Os policiais abordaram o veículo e localizaram Clenilson, que foi identificado e detido. A Polícia Civil informa que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e teve um mandado de prisão, expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, cumprido em seu desfavor. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

*Alberto Margon é aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado por Rodrigo Lira

Quadrilha internacional é presa por furtos a farmácias em Colatina

Publicado em 08/10/2025 às 11h14
Quadrilha internacional é presa por furtos a farmácias em Colatina
Publicado em 08/10/2025 às 11h14
Quadrilha internacional é presa por furtos a farmácias em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Uma quadrilha internacional foi presa na terça-feira (7) por furtos a farmácias em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que o grupo é formado por três colombianos e um chileno.

Segundo a PM, após denúncias, uma mulher colombiana, de 34 anos, foi detida no Centro de Colatina e confessou participação nos crimes, indicando os outros três comparsas. Com apoio do Cerco Inteligente, policiais localizaram e abordaram os suspeitos — dois colombianos e um chileno — em um carro Renault Sandero vermelho, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Com eles, foram apreendidos celulares, dinheiro, drogas e produtos furtados.

A Polícia Civil disse que a mulher e os três homens, de 23, 26 e 29 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Colatina, foram autuados em flagrante por furto qualificado duas vezes (por crimes em duas farmácias). Os três indivíduos também responderão por posse de drogas para consumo próprio. Todos foram encaminhados ao sistema prisional.

Jovens pagam até sorvete com notas falsas de R$ 200 e são presas em Guaçuí

Publicado em 08/10/2025 às 10h04
Jovens pagam até sorvete com notas falsas de R$ 200 e são presas em Guaçuí
Publicado em 08/10/2025 às 10h04
Jovens são presas após pagarem até sorvete com notas falsas de R$ 200 em Guaçuí Crédito: Polícia Civil

Duas jovens, de 18 e 25 anos, foram presas em flagrante após repassarem notas falsas de R$ 200 em estabelecimentos comerciais no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (7). A Polícia Civil informou que a dupla teria aplicado o golpe até em uma sorveteria e que pelo menos cinco comerciantes foram vítimas.

Segundo a Polícia Civil, agentes realizaram diligências após denúncias de comerciantes e localizaram as suspeitas saindo de um mercado onde haviam acabado de realizar mais uma compra com as cédulas falsas. Elas foram encaminhadas à delegacia.

A corporação informou que as mulheres saíram de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acompanhadas de um homem que dava cobertura às ações criminosas, recolhendo o dinheiro e os produtos adquiridos. O suspeito não foi localizado. As suspeitas foram autuadas pelo crime de moeda falsa e encaminhadas ao Presídio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

Homem é preso após furtar R$ 6,5 mil em roupas do vizinho em Colatina

Publicado em 08/10/2025 às 09h19
Homem é preso após furtar R$ 6,5 mil em roupas do vizinho em Colatina
Publicado em 08/10/2025 às 09h19
Cerca de R$ 6,5 mil em roupas e calçados foram recuperados em Colatina Crédito: Divulgação | PMES

Um homem foi preso após furtar R$ 6,5 mil em roupas e calçados do vizinho em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima sentiu falta de uma camisa e uma bermuda que estavam no varal e viu posteriormente o suspeito usando os itens furtados. Todas as peças foram recuperados dentro da casa do indivíduo. 

A vítima contou à PM que o vizinho já havia furtado outros pertences seus em ocasiões anteriores, mas que ele não havia registrado boletim de ocorrência. Com a reincidência do crime, desta vez ele acionou a polícia. Ao ser abordado pelos militares, o suspeito confessou o furto e disse que havia mais peças guardadas na varanda de sua casa. Foram encontrados vários sacos com roupas e calçados, todos reconhecidos pela vítima. A soma dos valores dos objetos recuperados foi estimada em R$ 6,5 mil.

Além dos produtos furtados, os policiais encontraram dois pés de maconha plantados em vasos no quintal da residência do suspeito. O caso foi registrado na Delegacia de Colatina. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a autuação do homem, mas não houve manifestação até a última atualização desta matéria.

Homem em situação de rua é encontrado morto em praça de Vila Velha

Atualizado em 08/10/2025 às 10h51
Homem em situação de rua é encontrado morto em praça de Vila Velha
Atualizado em 08/10/2025 às 10h51
Homem em situação de rua foi encontrado morto em uma praça no bairro Praia das Gaivotas Crédito: Archimedes Patricio

Um homem em situação de rua foi encontrado morto na praça do bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (8). A perícia da Polícia Científica informou que ele foi atingido com um golpe na cabeça e que, com ele, foram encontrados R$ 600 no bolso – mas nenhum documento de identificação. Testemunhas disseram à Polícia Militar que a vítima havia se envolvido em uma briga no dia anterior com outra pessoa que também vive na região e acabou gravemente ferida, mas não procurou atendimento médico.

A praça fica ao lado de uma Companhia Independente (Cia) da PM, e moradores acionaram os militares após encontrarem o corpo pela manhã. A Polícia Militar disse que acionou a perícia. A vítima, que não teve a identidade divulgada, aparentava ter cerca de 50 anos. Policiais civis estiveram na região em busca de informações sobre o outro homem envolvido na briga, que também vive em situação de rua.

Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados".

Bicicleta de aluno é furtada dentro de escola em Jardim da Penha; vídeo

Publicado em 08/10/2025 às 06h40
Caso aconteceu na EMEF Éber Louzada Zippinotti, nesta terça-feira (7)

A bicicleta de um aluno foi furtada dentro das dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da PenhaVitória, na manhã desta terça-feira (7). O crime foi flagrado por uma câmera de segurança, que mostra um homem de boné entrando no local, retirando o veículo do bicicletário e saindo tranquilamente (veja acima).

A bicicleta foi um presente de aniversário dado a um aluno de 13 anos. “Tem 15 dias que foi comprada, um prejuízo de R$ 1.200. Poxa, está dentro da escola, o guarda viu acontecendo, por que não fez alguma coisa?”, questionou a servidora pública Milla Mathielo, mãe do adolescente furtado.

A mãe disse que um boletim de ocorrência foi registrado pela escola e que ela também iria até uma delegacia. Questionada sobre a segurança na unidade de ensino, a Prefeitura de Vitória respondeu que “a Secretaria Municipal de Educação (Seme) lamenta o fato e informa que abriu procedimento interno para apurar o ocorrido no estacionamento em frente ao portão de entrada da escola. A Guarda Municipal foi acionada e realizou buscas na região, mas o homem que aparece nas imagens não foi localizado”.

Motociclista morre após ser atropelado por carreta na Avenida Mário Gurgel

Publicado em 07/10/2025 às 20h13
Motociclista morre após ser atropelado por carreta na Avenida Mário Gurgel
Publicado em 07/10/2025 às 20h13
Rodrigo Peres da Silva, de 33 anos, morreu em acidente na BR 262, em Cariacica Crédito: Daniel Marçal

O mecânico Rodrigo Peres da Silva, de 33 anos, morreu após cair da moto que pilotava e ser atropelado por uma carreta na Avenida Mário Gurgel (antigo trecho da BR 262), próximo ao bairro Rio Branco, em Cariacica, por volta das 16h de terça-feira (7). A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o acidente aconteceu quando Rodrigo acabou encostando em um carro quando passava pelo corredor. Ele caiu com a moto na via e foi atingido pela carreta.

O motorista da carreta contou que não percebeu o que tinha acontecido e que foi avisado do acidente por pessoas que passavam pela região. O carro envolvido no acidente ficou com a lateral e parte da traseira amassadas.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta que o teste do bafômetro deu negativo para os motoristas de ambos os veículos envolvidos no acidente. 

A Prefeitura de Cariacica explicou, por nota, que a via precisou ser temporariamente interditada. A passagem dos automóveis foi desviada para a pista lateral no sentido Viana, para a remoção dos veículos e do corpo da vítima. A pista foi liberada no início da noite.

A perícia da Polícia Científica foi acionada para apurar as possíveis causas do acidente. O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Vitória.

Rodrigo Peres da Silva, de 33 anos, morreu em acidente na BR 262, em Cariacica
Rodrigo Peres da Silva, de 33 anos, morreu em acidente na BR 262, em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Com informações de Daniel Marçal, da TV Gazeta

Intoxicação por metanol: notificações sobem no ES, mas maioria é descartada
Publicado em 07/10/2025 às 19h38

Publicado em 07/10/2025 às 19h38

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou um novo balanço sobre o risco de intoxicação por metanol no Espírito Santo, na noite desta terça-feira (7): o Estado saiu de nove casos notificados como suspeitos para 12. Desses, 11 foram descartados e apenas um segue em monitoramento, no município de Colatina, no Noroeste capixaba. O Espírito Santo não tem nenhum caso confirmado.

A notificação de um caso suspeito ocorre assim que o paciente dá entrada no serviço de saúde, seja público ou privado. Ainda que o caso em monitoramento resulte em exames clínicos negativos, o paciente deve ficar em observação por 24h no serviço de saúde onde foi atendido, conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Atualmente, os 12 casos notificados como suspeitos no Estado foram registrados em Guaçuí, Serra, Viana, Vila Velha, Cariacica, Marataízes e Vitória. Desses, 11 foram descartados e o de Colatina segue em monitoramento.

Delegados da Polícia Civil e auditores da Receita vão ter aumento no ES
Publicado em 07/10/2025 às 19h22

Publicado em 07/10/2025 às 19h22

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, em sessão extraordinária nesta terça-feira (7), dois projetos do governo do Estado que concedem melhorias financeiras a servidores estaduais. As propostas beneficiam delegados da Polícia Civil (PCES) e auditores da Receita estadual. As matérias seguem agora para sanção ou veto do governador Renato Casagrande (PSB).

O Projeto de Lei (PL) 679/2025 altera a tabela de subsídios dos delegados da Polícia Civil. O texto estabelece que, quando um delegado for promovido de uma categoria para outra superior, o valor do subsídio passará a ter acréscimo de 15% em relação à remuneração anterior.  De acordo com o governo, o impacto financeiro será de R$ 1,47 milhão em 2025 e de R$ 6,54 milhões anuais em 2026 e 2027. A proposta foi aprovada pelas comissões reunidas de Justiça, Segurança e Finanças antes de ser confirmada pelo plenário.

O Projeto de Lei (PL) 639/2025 concede reajuste de 8% aos auditores fiscais e altera o cálculo da bonificação por desempenho prevista na Lei 10.824/2018. A proposta também modifica regras sobre as ausências e licenças que interferem no pagamento da bonificação. Passam a ser mantidos no cálculo os períodos de afastamento por motivos como falecimento de familiares próximos, licença-maternidade, paternidade, adoção, lactação, acidente de trabalho, doença profissional e tratamento de câncer. O impacto financeiro estimado é de R$ 15,77 milhões em 2025 e de R$ 31,55 milhões anuais em 2026 e 2027.

Galhos em rede elétrica causam picos de energia em bairros de Vitória
Publicado em 07/10/2025 às 18h02

Publicado em 07/10/2025 às 18h02

Moradores relataram picos de energia na tarde desta terça-feira (7) em ruas dos bairros Jucutuquara, Bairro de Lourdes e Jesus de Nazareth, em Vitória. Segundo a concessionária EDP, o problema foi causado pelo contato de galhos de árvores com a rede elétrica.

A empresa informou que equipes técnicas foram imediatamente enviadas para realizar a retirada da vegetação e o fornecimento foi totalmente normalizado após a conclusão dos trabalhos.

Homem internado por febre maculosa no Sul do ES recebe alta após 38 dias
Publicado em 07/10/2025 às 17h35

Publicado em 07/10/2025 às 17h35

segundo homem que contraiu febre maculosa durante um passeio em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu alta após ficar 38 dias hospitalizado. Renan Rolli, de 30 anos, saiu do hospital, localizado no município de Itapemirim, no dia 14 de setembro, mas seu estado de saúde foi divulgado por familiares para A Gazeta apenas nesta segunda-feira (7). 

Renan segue se recuperando em casa, fazendo fisioterapia, e já consegue andar sozinho novamente. Ele e o amigo Cledson de Souza, de 43 anos, se infectaram após um passeio em uma ilha localizada no meio do Rio Itapemirim, no distrito de Itaóca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no início de agosto. Cledson passou treze dias hospitalizado e recebeu alta no dia 27 de agosto.

Homem pede para ser preso ao saber de decisão da Justiça no ES

Publicado em 07/10/2025 às 17h17
Homem pede para ser preso ao saber de decisão da Justiça no ES
Publicado em 07/10/2025 às 17h17
Homem que procurou a Guarda Civil de Linhares para ser preso Crédito: Divulgação | GCM

Um homem de 33 anos procurou a Guarda Civil de Linhares, no Norte do Espírito Santo, para se entregar após saber que havia um mandado de prisão contra ele, na noite de segunda-feira (6). Os agentes haviam saído do bairro Aviso, onde prenderam uma mulher investigada por assassinato, e seguiam para a delegacia, quando foram surpreendidos por Guilherme Tadeu Souza da Cunha, que pedia para ser preso. 

A equipe da Guarda checou que realmente havia um mandado de prisão por tráfico de drogas contra o homem, expedido pela Justiça na Serra, e o levaram para a delegacia. Posteriormente, Guilherme foi encaminhado ao sistema prisional. A reportagem tenta localizar a defesa do preso. O espaço segue aberto para manifestação. 

CNHs falsas no ES são alvo de investigação da PF

Publicado em 07/10/2025 às 16h32

Diversos documentos falsos de habilitação para dirigir foram apreendidos pela Polícia Federal em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (7). Os papéis fraudados de versões da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seriam enviados via Correios para cidades da região, segundo a corporação.

Os policiais já investigavam o crime e, desta vez, foram às casas do remetente e de um dos destinatários para cumprir mandados de busca e apreensão. Inúmeros documentos falsos, inclusive já envelopados e endereçados, foram encontrados. O celular do investigado também foi recolhido e levado para a perícia técnica a fim de checar se há mais criminosos envolvidos no esquema. Nomes não foram divulgados. 

Mulher grávida denuncia importunação sexual em ônibus em Vila Velha
Publicado em 07/10/2025 às 14h55

Publicado em 07/10/2025 às 14h55

Um passageiro foi preso suspeito de importunar sexualmente uma jovem de 26 anos dentro de um ônibus do Transcol, na tarde de segunda-feira (6). A vítima, que está grávida de 4 meses, narrou à Polícia Militar que o homem de 59 anos começou a tocar nas partes íntimas dela, e, mesmo que ela tentasse se afastar, o suspeito insistia nas ações — momento em que ela procurou pelo motorista para denunciar o que estava acontecendo dentro do coletivo. 

Quando o veículo chegou ao Terminal de Vila Velha, o motorista avisou a um fiscal, que acionou a equipe da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e foi levado para a delegacia. Lá, Luiz Roberto Loyola acabou autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação. 