Governo do ES estuda construir "cidade policial" em bairro da Serra

Cidade Policial Militar descrita em vídeo da PMES Crédito: PMES

O governo do Estado quer criar uma “Cidade Policial Militar”, que reuniria diversos setores da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) em um centro administrativo e operacional.

Com o projeto, que segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) ainda está em estudo, unidades como o Batalhão de Trânsito e o Sexto Batalhão, além de diretorias da Corporação, seriam transferidas para o novo espaço.

Na edição do Diário Oficial de setembro do ano passado, e ainda em um vídeo da própria PM feito para explicar aos comandantes como seria o novo projeto, é apontado que um dos imóveis avaliados para a "Cidade Policial Militar" está localizado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra.

Trata-se de uma área localizada próximo à BR 101, entre as ruas Antonio Caron e São José, com acesso à ES 010, que possui 18.385 m² de área total - o equivalente a quase dois campos de futebol - e já conta com metade do espaço edificado.

A proposta de locação e viabilização do projeto tramita na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Dentre as últimas movimentações no andamento do processo, do último dia 21, é citado um “estudo de adequação” do local que abrigará a Cidade Policial Militar. Não há informações disponíveis ao público sobre o valor do aluguel, por quanto tempo, ou mesmo qual o valor do investimento para tirar o projeto do papel.

Em outra movimentação no processo, do dia 20 de novembro do ano passado, é informado que a “implantação do complexo da PM” ocorrerá no imóvel que pertenceu à “antiga EDP, na Serra”.

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QUEM MUDA PARA A NOVA SEDE

Os estudos iniciais apontam que seguiria para a nova sede o comando de Polícia Ostensiva Metropolitano, que gerencia os seguintes batalhões: Primeiro (Vitória), Quarto (Vila Velha), Sexto (Serra), Sétimo (Cariacica), Décimo (Guarapari), além das Companhias Independentes. São elas: 11ª (Viana), 12ª (Vitória), 13ª (Vila Velha) e 14ª (Serra).

O local também abrigaria o comando de Polícia Ostensiva Especializado, que coordena a RPMont (Polícia Montada), o BPTran (Trânsito), BPMA (Meio Ambiente), Cimesp (antigo BME), CIOC (Operações com Cães), Polícia de Guarda e a CEPE (Polícia Escolar).

Outro que também iria para o novo complexo é o Sexto Batalhão, que hoje está abrigado ao lado do Parque de Exposições de Carapina, em frente ao bairro André Carloni, na Serra. Um imóvel que pertence ao governo do Estado.

Outra unidade que estaria com as malas prontas para a nova sede é o Batalhão de Trânsito (BPTran). Hoje ele funciona em uma sede própria, no Centro de Vitória, no bairro Parque Moscoso, em uma área localizada em frente ao Hospital Central.

No novo espaço estaria ainda prevista a instalação de quatro das dez diretorias que a Polícia Militar possui: Diretoria de Recursos Humanos (DRH), Diretoria de Administração de Frota (DAF), Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária (DDHPC) e a Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP).

OBJETIVO DO PROJETO

De acordo com o projeto, explicado em vídeo da PM, no Centro Administrativo e Operacional da PM seriam concentrados, em um mesmo espaço físico, “setores com características especiais em espaços amplos, confortáveis e integrados, facilitando os fluxos internos, administrativos e operacionais”.

O espaço já contaria com 9 mil m² de área já edificada, ou seja, os prédios já estariam prontos. É dito ainda, no mesmo vídeo, que o espaço facilitaria as ações policiais e permitiria que os setores usufruam de estruturas de apoio compartilhadas, tais como refeitório, auditório, alojamento, salas de reunião. E, segundo estimativas iniciais, no novo complexo atuariam em torno de mil funcionários ou policiais militares.

O QUE DIZ O GOVERNO

Por nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que "o processo de aprovação, ou não, do imóvel, ainda está em andamento". Confira a íntegra da nota: