Governo do ES e prefeituras dispensam servidores para jogo do Brasil na Copa

O time do Brasil venceu a seleção da Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini

Veja abaixo como fica em cada lugar: O Brasil mantém vivo o sonho do hexa e volta a campo nas quartas de final da Copa do Mundo na próxima sexta-feira (7), em partida marcada para o meio-dia, contra a Croácia. Com o jogo no horário do expediente de servidores, prefeituras da Grande Vitória , governo do Estado e instituições anunciaram mudanças nos horários.

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória anunciou que o expediente na próxima sexta (9) funcionará das 7h às 11h. A escala especial não inclui trabalhadores em regime de escala e aqueles serviços que não admitem paralisação.

CARIACICA

Em Cariacica, a prefeitura decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (9), considerando o jogo do Brasil na Copa.

SERRA

A Prefeitura da Serra informou que também decretou ponto facultativo na cidade. Os serviços essenciais ficam mantidos, segundo a administração municipal.

VILA VELHA

Assim como Serra e Cariacica, a Prefeitura de Vila Velha decretou ponto facultativo na sexta-feira (9).

GOVERNO DO ESTADO

Em decreto no Diário Oficial, o governo do Espírito Santo informou a dispensa de expediente na sexta (9), data do jogo da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa. As horas não trabalhadas serão compensadas no prazo de até duas semanas.

Não serão dispensados os servidores de órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais ou que funcionem em regime de escala.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo informou que o dia 9 de dezembro será ponto facultativo para os servidores. As horas serão compensadas em até 60 dias, segundo a Ales.

UFES

Conforme instrução do Ministério da Economia, que estabelece orientações aos órgãos e entidades da administração pública federal, nos dias em que os jogos se realizarem às 12h, não haverá expediente.

TJES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que nos dias 8 (quinta-feira) e 9 (sexta-feira) não haverá expediente no Poder Judiciário estadual devido ao feriado do Dia da Justiça, que cai no dia 8. Dia 9, quando o Brasil joga, será ponto facultativo.