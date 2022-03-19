Galeria de fotos: empobrecimento da população deixa marcas no ES

Construções decadentes, acampamentos improvisados pelas ruas, moradias em condições precárias, ausência de serviços básicos e incerteza se os trocados serão suficientes para garantir um prato de comida. Reportagem especial de A Gazeta e da TV Gazeta retratou os efeitos do empobrecimento da população, que deixa marcas visíveis nas cidades, e a agonia de quem vive com pouco ou, quase nada. Entre os mais de 4 milhões de moradores do Espírito Santo, cerca de 1,1 milhão vive na linha da pobreza. A vida é ainda mais difícil para uma parcela dessa população que sobrevive com menos de R$ 150 reais por mês. Nessa condição de extrema pobreza, estão 390 mil no Estado, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Confira na galeria abaixo, cenas captadas pelos fotógrafos de A Gazeta, Fernando Madeira, Ricardo Medeiros e Vitor Jubini, que retratam os desafios econômicos e sociais que ainda precisam ser superados.