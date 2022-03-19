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Especial sobre pobreza
Improviso faz parte da realidade de quem vive com pouco Foto: Fernando Madeira/Arte: Geraldo Neto
Pobreza no ES

Galeria de fotos: empobrecimento da população deixa marcas no ES

Reportagem especial de A Gazeta e da TV Gazeta retratou os efeitos da redução da renda e a agonia de quem vive com pouco

Publicado em

19 mar 2022 às 11:09
Especial sobre pobreza
Improviso faz parte da realidade de quem vive com pouco Crédito: Foto: Fernando Madeira/Arte: Geraldo Neto
Construções decadentes, acampamentos improvisados pelas ruas, moradias em condições precárias, ausência de serviços básicos e incerteza se os trocados serão suficientes para garantir um prato de comida. Reportagem especial de A Gazeta e da TV Gazeta retratou os efeitos do empobrecimento da população, que deixa marcas visíveis nas cidades, e a agonia de quem vive com pouco ou, quase nada. Entre os mais de 4 milhões de moradores do Espírito Santo, cerca de 1,1 milhão vive na linha da pobreza. A vida é ainda mais difícil para uma parcela dessa população que sobrevive com menos de R$ 150 reais por mês. Nessa condição de extrema pobreza, estão 390 mil no Estado, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Confira na galeria abaixo, cenas captadas pelos fotógrafos de A Gazeta, Fernando Madeira, Ricardo Medeiros e Vitor Jubini, que retratam os desafios econômicos e sociais que ainda precisam ser superados. 
A televisão antiga é uma opção de entretenimento diante da falta de estrutura
A televisão antiga é uma opção de entretenimento diante da falta de estrutura Crédito: Fernando Madeira
Restos de materiais dão origem a moradias
Restos de materiais dão origem a moradias Crédito: Fernando Madeira
Contraste social no bairro Itapuã em Vila Velha
Contraste social no bairro Itapuã em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Ao construir em área de risco, moradores adaptam sistema de elevação para evitar prejuízos com os alagamentos
Ao construir em área de risco, moradores adaptam sistema de elevação para evitar prejuízos com os alagamentos Crédito: Fernando Madeira
Nas periferias da Grande Vitória é comum encontrar pontes improvisadas sobre valões
Nas periferias da Grande Vitória, é comum encontrar pontes improvisadas sobre valões Crédito: Fernando Madeira
Esgoto é jogado diretamente a céu aberto
Esgoto é jogado diretamente a céu aberto Crédito: Fernando Madeira
Palafitas ainda são comuns na região de Capuaba, Vila Velha
Palafitas ainda são comuns na região de Capuaba, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
O progresso passa ao lado de barraco próximo a entrada do Porto de Capuaba, Vila Velha
O progresso passa ao lado de barraco próximo a entrada do Porto de Capuaba, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Moradores percorrem o manguezal em busca de sustento
Moradores percorrem o manguezal em busca de sustento Crédito: Ricardo Medeiros
As pontes se tornam moradias para aqueles sem um teto
As pontes se tornam moradias para aqueles sem um teto Crédito: Fernando Madeira
A cama deixa o ambiente hostil mais acolhedor
A cama deixa o ambiente hostil mais acolhedor Crédito: Fernando Madeira
O acolhimento dos moradores em situação de rua é um desafio para os municípios
O acolhimento dos moradores em situação de rua é um desafio para os municípios Crédito: Ricardo Medeiros
Muitos constroem suas moradias onde é possível, já no limite com o mangue
Muitos constroem suas casa onde é possível, já no limite com o mangue Crédito: Ricardo Medeiros
A passagem do tempo vai desgastando imóveis subutilizados
A passagem do tempo vai desgastando imóveis subutilizados Crédito: Ricardo Medeiros
A crise econômica e a transferência do poder econômico para outros locais da Grande Vitória deixou o Centro da capital com muitas lojas vazias
A crise prolongada e a transferência do poder econômico para outros locais da Grande Vitória deixaram o Centro da capital com muitas lojas vazias Crédito: Ricardo Medeiros
A falta de integração dos modais urbanos transformou o píer do antigo aquaviário em espaço para pesca
A falta de integração dos modais urbanos transformou o píer do antigo aquaviário em espaço para pesca Crédito: Vitor Jubini

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