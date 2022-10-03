Gado invade passarela em Linhares; veja vídeo

Após carros serem flagrados na passarela exclusiva para pedestres, ciclistas e motociclistas em Linhares, Norte do Espírito Santo, foi a vez de vacas e bois invadirem o local na manhã desta segunda-feira (3).
Na gravação é possível ver, ao menos, mais de dez animais na estrutura, que liga o bairro Palmital ao bairro São José. Um ciclista ainda se arriscou ao atravessar pela passarela, desviando do gado, e bem perto da cerca lateral.
O morador do bairro Palmital, José Renato Nascimento, fez o vídeo dos animais na passarela. Segundo ele, a Guarda Civil Municipal foi acionada e, em poucos minutos, o gado foi retirado do local.
O departamento municipal de Trânsito informou que agentes da Guarda Municipal conseguiram acompanhar a travessia dos animais, garantindo a segurança dos usuários da passarela. O proprietário dos animais foi identificado, orientado e retirou o gado do local. Por nota, o departamento informou que fiscaliza o trecho.
“Como trabalho educativo para organizar o trânsito no local, a Guarda Municipal tem realizado campanhas educativas no trecho. E para fiscalizar infrações de trânsito será instalada câmera de videomonitoramento para evitar o uso indevido do espaço. O Município solicita à população que denuncie os casos de uso indevido do espaço por meio do telefone 153, da Guarda Civil Municipal, ou o 190, da Polícia Militar", informou, por nota.
FLAGRAS NA PASSARELA
A passarela foi inaugurada no dia 26 de agosto, e, em pouco mais de um mês, já foram registradas irregularidades e até acidentes.
No dia 7 de setembro, moradores do bairro Palmital protestaram para que a passarela seja direcionada somente para pedestres e ciclistas, sem permissão para motociclistas trafegarem pela via. O problema, segundo os moradores, é o risco de acidentes. Durante a noite, após o fim do protesto, uma moto e uma bicicleta colidiram na saída da via.
A Gazeta mostrou o flagrante de um carro saindo da passarela, no dia 12 de setembro. Menos de uma semana depois, no dia 18 do mesmo mês, novamente um carro foi flagrado passando por uma passarela. O vídeo mostra o veículo na faixa de motos quando se depara com um motociclista seguindo no sentido oposto. Para evitar colisão, o condutor do automóvel invade a área de pedestres.