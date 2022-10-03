Gado invade passarela em Linhares; veja vídeo

Após carros serem flagrados na passarela exclusiva para pedestres, ciclistas e motociclistas em Linhares Norte do Espírito Santo , foi a vez de vacas e bois invadirem o local na manhã desta segunda-feira (3).

Na gravação é possível ver, ao menos, mais de dez animais na estrutura, que liga o bairro Palmital ao bairro São José. Um ciclista ainda se arriscou ao atravessar pela passarela, desviando do gado, e bem perto da cerca lateral.

O morador do bairro Palmital, José Renato Nascimento, fez o vídeo dos animais na passarela. Segundo ele, a Guarda Civil Municipal foi acionada e, em poucos minutos, o gado foi retirado do local.

O departamento municipal de Trânsito informou que agentes da Guarda Municipal conseguiram acompanhar a travessia dos animais, garantindo a segurança dos usuários da passarela. O proprietário dos animais foi identificado, orientado e retirou o gado do local. Por nota, o departamento informou que fiscaliza o trecho.

“Como trabalho educativo para organizar o trânsito no local, a Guarda Municipal tem realizado campanhas educativas no trecho. E para fiscalizar infrações de trânsito será instalada câmera de videomonitoramento para evitar o uso indevido do espaço. O Município solicita à população que denuncie os casos de uso indevido do espaço por meio do telefone 153, da Guarda Civil Municipal, ou o 190, da Polícia Militar", informou, por nota.

FLAGRAS NA PASSARELA

A passarela foi inaugurada no dia 26 de agosto, e, em pouco mais de um mês, já foram registradas irregularidades e até acidentes.