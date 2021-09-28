Fruto de promessa, evento distribui 5 mil acarajés em Vitória

Edivan contou que, um dia, sonhou em experimentar a iguaria baiana e prometeu que, se sua condição financeira melhorasse, serviria comida para sete crianças durante sete anos. As expetativas viraram realidade, mas ele não parou no sétimo ano — e a quantidade de pessoas atendidas também vem sendo maior que a prometida. "Aos 14 anos de idade, comecei a fazer acarajé. Hoje temos comida para cinco mil pessoas e com certeza não faltará", disse em entrevista à TV Gazeta.