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Dia de Cosme e Damião

Fruto de promessa, evento distribui 5 mil acarajés em Vitória

Edivan Alves contou que prometeu que, se sua condição financeira melhorasse, serviria comida para sete crianças durante sete anos, mas evento já dura 20 anos

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2021 às 21:15
Evento beneficente organizado pelo Baianinho do Acarajé, distribuiu quatro mil acarajés na Praça Costa Pereira, em Vitória
Evento beneficente distribuiu quatro mil acarajés na Praça Costa Pereira, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A semana começou com comida baiana em solo capixaba. Um evento beneficente promoveu a distribuição de 5 mil acarajés na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, na tarde desta segunda-feira (27). A iniciativa, realizada em homenagem ao Dia de Cosme e Damião, acontece há 20 anos após uma promessa de Edivan Alves, principal organizador e quem comanda a cozinha para servir milhares de pessoas todos os anos.

Distribuição de acarajés na Praça Costa Pereira, em Vitória

Edivan contou que, um dia, sonhou em experimentar a iguaria baiana e prometeu que, se sua condição financeira melhorasse, serviria comida para sete crianças durante sete anos. As expetativas viraram realidade, mas ele não parou no sétimo ano — e a quantidade de pessoas atendidas também vem sendo maior que a prometida. "Aos 14 anos de idade, comecei a fazer acarajé. Hoje temos comida para cinco mil pessoas e com certeza não faltará", disse em entrevista à TV Gazeta.
Trinta voluntários acordaram cedo para dar conta de tanta gente. O movimento na Praça Costa Pereira reuniu baianos e até capixabas que provaram pela primeira vez o famoso prato.

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