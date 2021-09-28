Fruto de promessa, evento distribui 5 mil acarajés em Vitória

A semana começou com comida baiana em solo capixaba. Um evento beneficente promoveu a distribuição de 5 mil acarajés na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, na tarde desta segunda-feira (27). A iniciativa, realizada em homenagem ao Dia de Cosme e Damião, acontece há 20 anos após uma promessa de Edivan Alves, principal organizador e quem comanda a cozinha para servir milhares de pessoas todos os anos.
Distribuição de acarajés na Praça Costa Pereira, em Vitória
Edivan contou que, um dia, sonhou em experimentar a iguaria baiana e prometeu que, se sua condição financeira melhorasse, serviria comida para sete crianças durante sete anos. As expetativas viraram realidade, mas ele não parou no sétimo ano — e a quantidade de pessoas atendidas também vem sendo maior que a prometida. "Aos 14 anos de idade, comecei a fazer acarajé. Hoje temos comida para cinco mil pessoas e com certeza não faltará", disse em entrevista à TV Gazeta.
Trinta voluntários acordaram cedo para dar conta de tanta gente. O movimento na Praça Costa Pereira reuniu baianos e até capixabas que provaram pela primeira vez o famoso prato.