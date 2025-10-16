Home
Fotojornalista de A Gazeta é finalista do Prêmio FCW de Fotografia

Fernando Madeira concorre com série fotográfica das consequências da chuva no Sul capixaba. Premiação foca o registro de fotos ligadas a mudanças climáticas, e anunciará os vencedores no próximo dia 30

Vida Nogueira Flor

Estagiária - Comunicação Institucional / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:16

Fotojornalista de A Gazeta é finalista do Prêmio FCW de Fotografia Crédito: Fernando Madeira

Promovido pela Fundação Conrado Wessel, o Prêmio FCW de Fotografia anunciou os três finalistas da edição de 2025, que tem como tema “Mudanças Climáticas”. Entre os selecionados está Fernando Madeira, fotojornalista de A Gazeta, reconhecido por seu trabalho voltado à fotografia documental.

A série de imagens inscrita por Madeira foi produzida entre 2020 e 2024, período em que acompanhou de perto as consequências das fortes chuvas no Sul do Estado. Os ensaios participantes passaram por um processo de avaliação criterioso, que considerou aspectos técnicos, estéticos e narrativos, como composição, originalidade, qualidade cultural e unidade visual.

Para Madeira, estar entre os finalistas já representa um importante reconhecimento: “Foram quase duzentos fotógrafos concorrendo, e o meu trabalho foi avançando etapa após etapa até chegar entre os três finalistas. Estou muito feliz em saber que o caminho da fotografia documental que escolhi dialoga com as questões sociais e ambientais, gerando impacto e sensibilizando pessoas”, afirma.

Os vencedores serão anunciados durante cerimônia no dia 30 de outubro, em São Paulo. Os prêmios serão R$ 70 mil (para o 1º lugar), R$ 30 mil (2º lugar) e R$ 20 mil (3º lugar).

