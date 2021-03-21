Força-tarefa encerra festas clandestinas e fecha bar em Vitória

Fiscalização da quarentena em Vitória encerra festas clandestinas e fecha bar Crédito: Jansen Dias Lube/PMV

Duas festas clandestinas foram encerradas em Vitória na noite deste sábado (20) após ação da força-tarefa municipal para orientar e fiscalizar o cumprimento das medidas de restrição contra o coronavírus . As abordagens aconteceram em Jardim da Penha e Santa Lúcia.

A primeira festa estava sendo realizada embaixo da Ponte da Passagem. Um bar nas proximidades também teve suas atividades encerradas pelos fiscais. Depois, a equipe também encerrou uma festa com aglomeração que ocorria em uma casa em Santa Lúcia.

Carros de som e caixas portáteis são proibidos, e o valor médio da multa é de R$ 6.878,72, segundo informações da Prefeitura de Vitória

A força-tarefa, denominada Comitê integrado contra a Covid-19, é composta por fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), além da Guarda Municipal de Vitória, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar.

Força-tarefa de fiscalização em Vitória na noite de sábado (20)

Segundo a prefeitura, apenas nos dois primeiros dias do decreto da quarentena no Estado (quinta e sexta-feira) o trabalho de fiscalização do município já abordou 38 estabelecimentos.

Desde o início deste ano, já foram vistoriados mais de mil estabelecimentos para verificar o cumprimentos nas medidas sanitárias.