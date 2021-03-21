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Aglomerações

Força-tarefa encerra festas clandestinas e fecha bar em Vitória

As abordagens aconteceram em Jardim da Penha e Santa Lúcia pela equipe composta por fiscais da prefeitura, Guarda Municipal e polícias

Publicado em 21 de Março de 2021 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2021 às 09:31
Fiscalização da quarentena em Vitória encerra festas clandestinas e fecha bar
Fiscalização da quarentena em Vitória encerra festas clandestinas e fecha bar Crédito: Jansen Dias Lube/PMV
Duas festas clandestinas foram encerradas em Vitória na noite deste sábado (20) após ação da força-tarefa municipal para orientar e fiscalizar o cumprimento das medidas de restrição contra o coronavírus. As abordagens aconteceram em Jardim da Penha e Santa Lúcia.
A primeira festa estava sendo realizada embaixo da Ponte da Passagem. Um bar nas proximidades também teve suas atividades encerradas pelos fiscais. Depois, a equipe também encerrou uma festa com aglomeração que ocorria em uma casa em Santa Lúcia.

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A força-tarefa, denominada Comitê integrado contra a Covid-19, é composta por fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), além da Guarda Municipal de Vitória, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar.

Força-tarefa de fiscalização em Vitória na noite de sábado (20)

Segundo a prefeitura, apenas nos dois primeiros dias do decreto da quarentena no Estado (quinta e sexta-feira) o trabalho de fiscalização do município já abordou 38 estabelecimentos.
Desde o início deste ano, já foram vistoriados mais de mil estabelecimentos para verificar o cumprimentos nas medidas sanitárias.
* Com informações da PMV

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