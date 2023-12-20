Filho desabafa após perder mãe atropelada por motorista bêbado em Cachoeiro

"Acidentes acontecem, a gente sabe disso. Agora, se você atropelou uma pessoa, o que você tem que fazer? Parar, prestar socorro" Alan Fardin - Jornalista e filho da aposentada atropelada

Alan explica que a mãe tinha a visão cansada e, por estar a noite, pode não ter visto o carro. “Ela saiu a pé aqui da minha casa, onde ela tava brincando com os netos, como ela fazia todos os dias. Foi a pé ao supermercado comprar umas coisinhas para os netos. Ao voltar, pela mesma avenida, ela tentou atravessar por um local que não era realmente o que deveria ser para atravessar”.

O filho prossegue dizendo que acredita que a mãe tentou se basear no carro da frente, que estava mais próximo ao acostamento, e não conseguiu ver o de trás. “Foi um movimento muito rápido que ela tentou atravessar e o de trás estava mais ao centro da via e aí teve o contato com o carro”, relembra.

Apesar da Polícia Civil informar que a mulher foi atropelada na faixa de pedestres, nas imagens de videomonitoramento repassadas nesta terça-feira (19) ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, não é possível ver com nitidez se há faixa onde ela atravessou. Novamente questionada nesta terça-feira (19), a PCES manteve a nota em que afirma que a vítima foi atropelada na faixa de pedestre, sem prestação de socorro pelo motorista.

No vídeo gravado nesta quarta-feira (20), Alan ressalta que o motorista não prestou socorro à mãe. “Mesmo com a pancada, ele prosseguiu. No meio do caminho ele foi abordado por um motociclista que filmou tudo [...] Ele visivelmente embriagado não deu atenção e foi embora, sendo preso em casa, como se nada tivesse acontecido”, ressalta.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista, identificado como Zeniel Louzada dos Santos, foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal grave no trânsito, decorrente de veículo conduzido por motorista com a capacidade psicomotora alterada. Dois dias após o atropelamento, no dia 4 de dezembro, a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista, sob fiança de R$ 3 mil.

A defesa de Zeniel informou, no dia 4 de dezembro, que o motorista demonstrou estar profundamente arrependido, compreendendo a seriedade das próprias ações, além de expressar total solidariedade à vítima e sua família.