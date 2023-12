Motorista alcoolizado

Vídeo mostra momento em que mulher é atropelada por carro em Cachoeiro

Creuzeli Fardin Simonato, de 67 anos, morreu nesta terça-feira (19), após 17 dias internada em decorrência do atropelamento

Vídeos enviados por comerciantes locais mostram o momento em que Creuzeli Fardin Simonato, de 67 anos, foi atropelada por um motorista embriagado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A aposentada foi atingida no dia 2 de dezembro e morreu nesta terça-feira (19), após 17 dias internada.

Apesar da Polícia Civil informar que a mulher foi atropelada na faixa de pedestres, nas imagens de videomonitoramento repassadas nesta terça-feira (19) ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, não é possível ver com nitidez se há faixa onde ela atravessou. Novamente questionada nesta terça-feira (19), a PCES manteve a nota em que afirma que a vítima foi atropelada na faixa de pedestre, sem prestação de socorro pelo motorista.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista, identificado como Zeniel Louzada dos Santos, foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal grave no trânsito, decorrente de veículo conduzido por motorista com a capacidade psicomotora alterada.

A corporação informou ainda que praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor resultando lesão corporal de natureza grave (perigo de vida). Dois dias após o atropelamento, no dia 4 de dezembro, a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista, sob fiança de R$ 3 mil.

Na manhã desta terça-feira (19), a reportagem procurou a Polícia Civil, para saber como fica o caso diante da morte da vítima do atropelamento. A corporação informou que quanto à autuação em flagrante, quando realizada pelas autoridades policiais, permanece inalterada.

"O que pode ocorrer, ao final do inquérito policial, é a mudança do crime com o indiciamento da pessoa envolvida no caso. O indiciamento é uma formalização da suspeita sobre a participação do indivíduo no crime após a conclusão das investigações. O procedimento do flagrante já foi encaminhado à Justiça", acrescentou a Polícia Civil, em nota.

Creuzeli Fardin Simonato, de 67 anos, foi atropelada na noite do último sábado (2), no bairro Nova Brasília, enquanto voltava do supermercado. No domingo (3), o filho da vítima, Alan Fardim, relatou à reportagem de A Gazeta, que a mãe estava atravessando na Avenida Aristides Campos quando foi atropelada por um veículo em alta velocidade e desgovernado.

O condutor fugiu do local, mas, após cerco policial, o veículo foi localizado estacionado no bairro Alto União, onde ele foi encontrado escondido nos fundos de uma residência. Na ocasião, a Polícia Militar informou que o homem foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool, por isso ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro.

A defesa de Zeniel informou, no dia 4 de dezembro, que o motorista demonstrou estar profundamente arrependido, compreendendo a seriedade das próprias ações, além de expressar total solidariedade à vítima e sua família.

