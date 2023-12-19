Morre idosa atropelada por motorista embriagado em Cachoeiro

Santa Casa Cachoeiro Crédito: Divulgação/Santa Casa Cachoeiro

Morreu, nesta terça-feira (19), Creuzeli Fardin Simonato, de 67 anos, atropelada no dia 2 deste mês quando estava atravessando na faixa de pedestres, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, por um motorista de 59 anos que estava embriagado. Desde que ocorreu o acidente a aposentada estava internada na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. A informação foi confirmada pela unidade nesta manhã. A família ainda não divulgou o horário de velório e sepultamento.

Relembre o acidente

Segundo o filho da vítima, Alan Fardin, a mãe voltava do supermercado quando foi atropelada por um veículo, em alta velocidade e desgovernado, na Avenida Aristides Campos, enquanto atravessava a faixa de pedestres.

Na ocasião do acidente, a Polícia Militar informou que Creuzeli foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor, identificado como Zeniel Louzada dos Santos, fugiu do local, mas, após cerco policial, o veículo foi localizado estacionado no bairro Alto União, onde ele foi encontrado escondido nos fundos de uma residência.

A reportagem procurou a Polícia Civil, para saber como fica o caso diante da morte da vítima do atropelamento. A corporação informou que quanto a autuação em flagrante, quando realizada pelas autoridades policiais, permanece inalterada.