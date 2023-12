Na faixa de pedestres

Morre idosa atropelada por motorista embriagado em Cachoeiro

Creuzeli Fardin Simonato foi atropelada no dia 2 deste mês quando estava atravessando a faixa de pedestres; ela estava internada na UTI da Santa Casa de Misericórdia da cidade

Santa Casa Cachoeiro. (Divulgação/Santa Casa Cachoeiro)

Morreu, nesta terça-feira (19), Creuzeli Fardin Simonato, de 67 anos, atropelada no dia 2 deste mês quando estava atravessando na faixa de pedestres, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por um motorista de 59 anos que estava embriagado. Desde que ocorreu o acidente a aposentada estava internada na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. A informação foi confirmada pela unidade nesta manhã. A família ainda não divulgou o horário de velório e sepultamento.

Relembre o acidente

Segundo o filho da vítima, Alan Fardin, a mãe voltava do supermercado quando foi atropelada por um veículo, em alta velocidade e desgovernado, na Avenida Aristides Campos, enquanto atravessava a faixa de pedestres.

Na ocasião do acidente, a Polícia Militar informou que Creuzeli foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor, identificado como Zeniel Louzada dos Santos, fugiu do local, mas, após cerco policial, o veículo foi localizado estacionado no bairro Alto União, onde ele foi encontrado escondido nos fundos de uma residência.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebida alcoólica, e foi preso por lesão corporal grave no trânsito decorrente de veículo conduzido por motorista com a capacidade psicomotora alterada. Dois dias após o atropelamento, em 4 de dezembro, a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista, sob fiança de R$ 3 mil.

A reportagem procurou a Polícia Civil, para saber como fica o caso diante da morte da vítima do atropelamento. A corporação informou que quanto a autuação em flagrante, quando realizada pelas autoridades policiais, permanece inalterada.

"O que pode ocorrer, ao final do inquérito policial, é a mudança do crime com o indiciamento da pessoa envolvida no caso. O indiciamento é uma formalização da suspeita sobre a participação do indivíduo no crime após a conclusão das investigações. O procedimento do flagrante já foi encaminhado à Justiça", acrescentou a Polícia Civil, em nota.

