Celebração

Festa de São Pedro: as imagens da procissão marítima na Baía de Vitória

A festa celebra o padroeiro dos pescadores e é realizada todos os anos pela associação dos profissionais

A manhã de domingo (29) foi marcada pela tradicional procissão marítima da Festa de São Pedro, em que dezenas de barcos enfeitados com bandeiras e flores cruzaram as águas da Baía de Vitória. Repleta de devoção e fé, a procissão teve início na Praça do Papa e seguiu em direção à Ilha do Príncipe. A festa celebra o padroeiro dos pescadores e é realizada todos os anos pela associação dos profissionais em parceria com a Prefeitura de Vitória. >