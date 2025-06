Veja vídeo

Estudantes sobem no teto de ônibus em Jaguaré e escola apura o caso

Em vídeo, alunos usam teto de ônibus como "passarela". Prefeitura diz que caso foi na semana retrasada, e Sedu informa que a escola vai apurar

Publicado em 1 de junho de 2025 às 15:29

Um vídeo mostra alunos no teto de um ônibus escolar estacionado em frente a uma agência bancária, na Avenida Nove de Agosto, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo [assista acima]. Segundo a Prefeitura da cidade, a gravação é da semana retrasada, mas circulou nos últimos dias. A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que a escola está apurando o caso [leia os detalhes mais abaixo].>

A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que o transporte é de responsabilidade do município. "Nosso Setor de Transporte Escolar já fez contato com a diretora da escola, e ela está avaliando as câmeras de segurança do entorno para identificar os alunos e contactar os responsáveis", informou a prefeitura.>

Segundo o governo municipal, o ônibus para no local onde foi filmado para o embarque dos alunos. "O transporte escolar é compartilhado com o Estado. Essa rota, em específico, é somente do Estado. A diretora da Escola Estadual Pedro Paulo Grobério está averiguando quem são os alunos para aplicar as medidas cabíveis", acrescentou.>

Ainda de acordo com a prefeitura, "alunos do Estado não têm supervisão nos ônibus. Assim que o vídeo chegou ao conhecimento do Setor de Transportes, a empresa foi contactada para esclarecer o fato. Aguardamos informações sobre o porquê de o motorista não ter informado à empresa sobre o ocorrido".>

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou "que tomou conhecimento das imagens envolvendo estudantes uniformizados na garagem de uma empresa que presta o serviço de transporte escolar na cidade de Jaguaré". Segundo a Sedu, "as unidades escolares estaduais da região, ao serem informadas, iniciaram tratativas para identificar possíveis envolvidos, com o objetivo de orientar os responsáveis quanto aos riscos de condutas inadequadas".>

