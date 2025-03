Motorista não prestou socorro

'Estou com a sensação de ter nascido de novo', diz ciclista atropelado em Vila Velha

Matheus Machado de Azevedo, de 30 anos, é triatleta e estava treinando ciclismo no momento do acidente na Rodovia do Sol. Segundo testemunhas, ele foi arrastado por cerca de 10 metros

Matheus Machado de Azevedo, de 30 anos, foi atropelado e arrastado por mais de 10 metros. (Ronaldo Rodrigues)

Com pontos no cotovelo, corte profundo no pé e escoriações pelo corpo, o triatleta Matheus Machado de Azevedo, de 30 anos, deu entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, após ter alta hospitalar no fim da tarde deste sábado (29). "Estou com a sensação de ter nascido de novo", disse ele. Mais cedo, por volta das 5h50, ele foi atropelado e arrastado por um carro enquanto pedalava pelo acostamento da ES 060, a Rodovia do Sol, em Vila Velha. O motorista fugiu sem prestar socorro.

"Estava fazendo um treino normal como sempre faço na Rodovia do Sol, e o momento do qual me lembro é só o impacto. Quando olhei para o lado, eu vi um carro parado, aí olhei para o outro procurando a minha bike, quando olhei de volta para o lado do carro ele já não estava mais lá. Ele me atingiu, parou o carro e seguiu", contou o triatleta.

Matheus recebeu um áudio de um dos ciclistas presentes no local no qual afirma que o triatleta foi arrastado por cerca de 10 metros. "Eu parei bem longe da minha bike, ela foi para um lado, e ele continuou me arrastando com o carro". Ele já prestou queixa à polícia.

O triatleta estava prestes a começar a preparação para o mundial na Austrália, em outubro deste ano. Agora ele espera se recuperar a tempo. "Vou focar a recuperação, mas com aquele pezinho no investimento perdido, que foi a minha bike de competição. Dos males o menor, estou vivo, sem nenhuma fratura, foi só o prejuízo material mesmo, e isso a gente vê depois."

Triatleta foiatropelado de bicicleta . (Arquivo Pessoal)

Matheus mora em Vila Velha e contou que sempre gostou de esportes. Começou na corrida de rua em 2014. Em 2019, deu início às competições de natação, corrida e ciclismo. A pedalada deste sábado (29) durou pouco mais de 30 minutos, em um percurso de 14 km da Avenida Champagnat até o local do atropelamento, na altura do bairro Barra do Jucu, no sentido Vila Velha-Guarapari.

Com informações do g1 ES

