O novo modelo da Carteira Nacional de Identidade Crédito: Divulgação

"Devido à adaptação ao novo sistema de verificação e análise biométrica —Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS) —, da perícia da Polícia Civil, foi necessário dar maior atenção ao modelo atual de RG, por meio de ajustes e adaptações de sistemas, fluxos e procedimentos", diz, em nota.

Além disso, a polícia atribuiu o atraso a mudanças no âmbito federal. "Vale destacar, também, que houve uma alteração na arquitetura do sistema pelo governo federal, o que demandou diversas reuniões e estudos para definição de como a modelagem proposta seria incorporada ao sistema de identificação civil vigente no Estado do Espírito Santo."

Ainda segundo o comunicado, já há uma equipe especializada para implantação e as atividades serão retomadas com mais intensidade ainda esta semana. A previsão, então, é que as primeiras carteiras no novo modelo sejam impressas no final do ano, em regime de experimentação, expandindo gradualmente para toda a população durante o ano de 2024.

Your browser does not support the audio element. ES planeja emitir nova carteira de identidade a partir de dezembro

12 Estados já têm a versão atualizada

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, até o momento, já foram emitidas mais de 1,5 milhão de CINs em 12 estados. São eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O que é a Carteira de Identidade Nacional (CIN)?

Você sabe de cor o número do RG, CPF, passaporte e carteira de trabalho? Mesmo se a resposta for sim, essa não é uma tarefa fácil. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem a proposta de, futuramente, reunir vários documentos de identificação em um só, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).