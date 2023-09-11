Fundador da Rede Gazeta é homenageado em via de Vitória

Inauguração da Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

No dia em que a Rede Gazeta completa 95 anos, Vitória a contar com um endereço que homenageia seu fundador: Carlos Fernando Lindenberg Filho. Cariê, como era mais conhecido, agora batiza um trecho da via que até esta segunda-feira (11) se chamava Chafic Murad.

O trecho da rua que recebeu o novo nome compreende 250 metros, entre a Avenida Jair Etienne Dessaune e a Rua Hélio Marconi. A mudança já havia sido oficializada em 2022, por meio de um projeto de lei da Prefeitura de Vitória.

Na manhã desta segunda-feira o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, fez a "entrega oficial" da nova nomenclatura da rua onde desde 1983 está sediada a Rede Gazeta. “É um momento de reconhecimento do legado que o Cariê deixou para os capixabas. Esta homenagem é um feito importante para que outros capixabas se inspirem na história escrita por ele", destacou o prefeito.

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta e filho de Cariê, também participou do momento e contou que o dia 11 de setembro tem um simbolismo muito grande para ele e para a família. “Eu tenho orgulho em estar à frente dessa empresa e ter sido escolhido para continuar esse legado. Papai foi uma pessoa muito presente, tenho muito orgulho em ser filho dele. E as realizações dele estão aí. A rua ter seu nome faz jus ao que ele contribuiu para o Estado e para a própria região", destacou.

Inauguração da Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Legado e transformações

O diretor-geral da Rede, Marcello Moraes, destacou o papel que Carlos Fernando Lindenberg Filho teve para a comunicação do Espírito Santo. Quando Cariê assumiu os negócios do grupo, o jornal impresso A Gazeta era o único veículo. Foi ele que, nas décadas seguintes, inaugurou a TV Gazeta, rádios e sites.

“A Rede consegue transmitir o conteúdo e propósitos, contribuindo para o desenvolvimento do cidadão capixaba. A empresa tem o jornalismo muito forte, sendo ele a base de tudo, diferenciado e de qualidade, com a digital do Cariê e respeitado pela sociedade.”, destacou.