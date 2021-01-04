O casarão do Saldanha da Gama será reformado e transformado na sede da Fapes Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

Your browser does not support the audio element. ES inicia obra para transformar Saldanha em sede da Fapes e ponto turístico

No evento realizado na manhã desta segunda-feira (04) na varanda do casarão, e que contou com a presença de lideranças municipais e de outros órgãos governamentais, Casagrande salientou a importância que o espaço terá para a região do Centro da Capital, e também ratificou que o imóvel será a nova sede da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

"Após uma negociação com a Prefeitura (de Vitória), a gente recebeu o Saldanha. Então agradeço por essa parceria feita ainda no ano passado. A prefeitura recebeu o terreno (em Bento Ferreira), e nós o Saldanha. E aqui (no Saldanha) o nosso projeto, que já estamos reformando, é para que ele seja, primeiramente, a sede da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Vamos utilizar esse prédio para ser a sede administrativa e de todo o trabalho feito pela Fapes", destacou o governador.

O primeiro estágio da obra no espaço é a limpeza e posterior manutenção da estrutura de toda a sede do antigo Saldanha da Gama, iniciada já nas primeiras horas da manhã. Este estágio inicial da intervenção está orçado em cerca de R$ 1 milhão. Para um segundo momento, serão disponibilizados equipamentos demandados pela Fapes e também o museu virtual, como dito pelo diretor do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo , Luiz Cesar Maretto.

MUSEU VIRTUAL E CAFÉ À BEIRA-MAR

Além da sede administrativa da Fapes, o espaço também contemplará um museu virtual, que contará a história do local, assim como a de Vitória e também de parte do Espírito Santo. O governador disse ainda que, após a revitalização do espaço, será realizada uma concessão para que um café ou outro comércio seja feito no local, aproveitando o visual para a Baía de Vitória.

"Também teremos a oportunidade de fazer a concessão de um café para que as pessoas venham aqui e possam desfrutar dessa paisagem. Então estamos iniciando hoje os trabalhos para que a gente possa colocar esse prédio em uso e possamos resgatar a história e também revitalizar o Centro de Vitória. Nós estamos voltando com diversas atividades para a região, entre elas algumas secretarias, para que a gente dê um dinamismo ao Centro. E daqui para a região central essa atividade vai ser um instrumento disso", disse o Chefe do Executivo Estadual.

Sancionei nesta manhã a lei que autoriza o Estado a fazer a permuta do Saldanha da Gama. A partir de agora, reformaremos o local onde será implantada a sede da Fapes criando um novo ambiente de inovação e turismo na Capital. pic.twitter.com/rwVFerNe4V — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 23, 2020