Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Revitalização

ES inicia obra para transformar Saldanha em sede da Fapes e ponto turístico

O antigo casarão será revitalizado e ganhará um museu virtual, um café com vista para a Baía de Vitória e ainda será o novo espaço da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Intervenção no local começou nesta segunda-feira (04)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

04 jan 2021 às 12:05

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 12:05

Saldanha da Gama
O casarão do Saldanha da Gama será reformado e transformado na sede da Fapes Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
ES inicia obra para transformar Saldanha em sede da Fapes e ponto turístico
Após anunciar ainda no mês de outubro de 2020 a troca, com a Prefeitura de Vitória, do terreno localizado na avenida Carlos Moreira Lima pela antiga sede do Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), comunicou – em uma live que foi transmitida pelo Facebook – o início das obras para a revitalização e transformação do prédio histórico.

Veja Também

Será que agora vai? Leitores debatem nova proposta para o Saldanha

Saldanha: cultura do ES é primeira vítima da escassez de recursos

Sesc desiste de assumir o Saldanha da Gama

No evento realizado na manhã desta segunda-feira (04) na varanda do casarão, e que contou com a presença de lideranças municipais e de outros órgãos governamentais, Casagrande salientou a importância que o espaço terá para a região do Centro da Capital, e também ratificou que o imóvel será a nova sede da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).
"Após uma negociação com a Prefeitura (de Vitória), a gente recebeu o Saldanha. Então agradeço por essa parceria feita ainda no ano passado. A prefeitura recebeu o terreno (em Bento Ferreira), e nós o Saldanha. E aqui (no Saldanha) o nosso projeto, que já estamos reformando, é para que ele seja, primeiramente, a sede da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Vamos utilizar esse prédio para ser a sede administrativa e de todo o trabalho feito pela Fapes", destacou o governador.
O primeiro estágio da obra no espaço é a limpeza e posterior manutenção da estrutura de toda a sede do antigo Saldanha da Gama, iniciada já nas primeiras horas da manhã. Este estágio inicial da intervenção está orçado em cerca de R$ 1 milhão. Para um segundo momento, serão disponibilizados equipamentos demandados pela Fapes e também o museu virtual, como dito pelo diretor do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, Luiz Cesar Maretto.

MUSEU VIRTUAL E CAFÉ À BEIRA-MAR

Além da sede administrativa da Fapes, o espaço também contemplará um museu virtual, que contará a  história do local, assim como a de Vitória e também de parte do Espírito Santo. O governador disse ainda que, após a revitalização do espaço, será realizada uma concessão para que um café ou outro comércio seja feito no local, aproveitando o visual para a Baía de Vitória.
"Também teremos a oportunidade de fazer a concessão de um café para que as pessoas venham aqui e possam desfrutar dessa paisagem. Então estamos iniciando hoje os trabalhos para que a gente possa colocar esse prédio em uso e possamos resgatar a história e também revitalizar o Centro de Vitória. Nós estamos voltando com diversas atividades para a região, entre elas algumas secretarias, para que a gente dê um dinamismo ao Centro. E daqui para a região central essa atividade vai ser um instrumento disso", disse o Chefe do Executivo Estadual.
Prefeitura de Vitória, em contrapartida, fará do prédio localizado no terreno em bairro Bento Ferreira – antigo Ciretran – a nova sede da Defesa Civil do município. A troca realizada entre as administrações foi feita na modalidade de permuta e não houve valores envolvidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Prefeitura de Vitória Renato Casagrande Turismo no ES Vitória (ES) Baía de Vitória Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados