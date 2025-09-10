Balanço da EDP

Energia furtada no ES daria para abastecer Linhares por um mês

Dados da EDP, principal concessionária atuante no Estado, apontam que volume furtado da rede elétrica entre os meses de janeiro até julho deste ano é capaz de suprir a demanda linharense

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:38

A energia furtada entre janeiro e julho deste ano seria capaz de abastecer Linhares por um mês, segundo a EDP Crédito: Felipe Reis/Secom/Divulgação

A energia furtada entre janeiro e julho de 2025 no Espírito Santo poderia abastecer os 180 mil habitantes do município de Linhares, no Norte do Estado, por um mês. A informação é da concessionária EDP, responsável pela distribuição de energia em 70 cidades capixabas. Segundo a empresa, 8.176 crimes do tipo foram constatados no período de seis meses.

Conhecidos como ‘gatos de energia’, os furtos impactam no fornecimento da EDP e são combatidos com operações. A ação confere em crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro e que traz prejuízos a todos.

Além da aplicação de multa e da pena de reclusão, que pode ser de um a quatro anos, o proprietário do estabelecimento arca, conforme a regra da Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

Uso da tecnologia

Durante as ações para descobrir abastecimentos ilegítimos em casas e estabelecimentos, a novas tecnologias vem sendo um apoio. Uma das principais é a inteligência artificial. Conforme a concessionária, o uso da IA traz mais assertividade nas ações da companhia.

Outras iniciativas também estão auxiliando nas estratégias contra o consumo irregular de energia, como a ampliação de pontos de blindagem mecânica nas instalações de grandes consumidores que fraudam. A capacitação dos profissionais que integram as equipes de fiscalização e apoio de corporações policiais estão sendo formas de avançar na descoberta dos ''gatos''.

“Somente no primeiro semestre de 2025, na área de concessão da EDP, foram realizadas 57 operações policiais após a constatação da prática de furto de energia elétrica pela concessionária. Estas atuações, em parceria da EDP com a Polícia Civil e o Departamento de Engenharia Forense, do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica, acontecem em toda a área de atuação da empresa, em consumidores de energia, como o caso de fábricas e comércios, como padaria, academias, supermercados e indústrias”, frisou a EDP.

Risco à vida e prejuízos sociais

Não é somente o prejuízo financeiro que o desvio de energia acaba trazendo. De acordo com a EDP, uma pesquisa da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia (Abradee) mostrou que a ligação clandestina está entre as maiores causas de morte no país relacionadas à energia elétrica.

Isso porque o furto é realizado, muitas vezes, de forma precária. Além disso, ele também traz risco de sobrecarga à rede elétrica, com prejuízo para a população local que sofre com a falta ou oscilações do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia.

Crime e denúncia

Com intuito de coibir cada vez mais o furto de energia, a EDP pede que a população contribua denunciando as ligações irregulares. Para tanto, disponibiliza os canais de atendimento aos consumidores: pelo site www.edponline.com.br, aplicativo EDP Online, Agências de Atendimento presencial e a Central de Atendimento ao Cliente, no 0800 721 0707, que funcionam 24 horas e com ligação gratuita. O sigilo é total, e a inspeção realizada com a máxima urgência.

