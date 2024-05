Samu acionado

Duas pessoas ficam feridas após acidente com jet ski em Vitória

Capitania dos Portos vai apurar as circunstâncias do incidente, que aconteceu na região do Canal de Camburi, na tarde deste sábado (25)

Acidente aconteceu na região do Canal de Camburi, em Vitória. (Prefeitura de Vitória)

Duas pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente com um jet ski em Vitória, na tarde deste sábado (25). Ainda não há informações sobre a identidade ou estado de saúde das vítimas. As causas do acidente, que teria ocorrido na região do Canal de Camburi, próximo ao manguezal, também serão investigadas.

Por volta das 16h20, as vítimas, ambas do sexo feminino, foram levadas a uma marina no bairro Santa Luíza, onde receberam os primeiros socorros e aguardaram a chegada do Samu. Segundo um representante da empresa, elas não têm relação com a marina.

A Capitania dos Portos do Espírito Santo informou, em nota, que uma equipe se deslocou para o local para averiguar as circunstâncias do acidente com a moto aquática.

“As causas e a responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), conduzido pela CPES. Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias)”, disse a Capitania.

Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS.

O Samu e a Policia Militar também foram questionados sobre a ocorrência, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria.

