Doador de sangue terá isenção em taxa de concursos públicos do ES

O indivíduo que comprovar ao menos três doações de sangue em um intervalo de 12 meses ficará isento de pagar a taxa de um concurso público por ano realizado pelo governo do Espírito Santo de forma direta ou indireta. A Lei 11.635 foi sancionada pelo governador Renato Casagrande e publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (21).

Doação de sangue irá gerar isenção de taxa em concursos no ES Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo as informações da publicação, a regra passa a valer 30 dias após a sanção da lei. A isenção valerá para concursos públicos realizados pela Administração Direta, Indireta, Fundações Públicas e Universidades Públicas do Estado do Espírito Santo.

Serão consideradas apenas doações promovidas por órgãos oficiais ou entidades credenciadas pela União, Estado ou municípios do Espírito Santo. A comprovação será efetuada por meio de apresentação de documento expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado ao ato de inscrição.

Além da isenção em concursos públicos, os dadores de sangue no Espírito Santo já usufruem da meia-entrada em eventos culturais.

QUEM PODE E COMO DOAR SANGUE?

Para doar sangue é preciso ter de 16 a 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis.

Caso o voluntário tenha almoçado, o procedimento deve ser feito após três horas. E se for um doador frequente, ele não pode deixar de obedecer ao intervalo para doação, que deve ser a cada dois meses para homens e a cada três meses para mulheres.

O interessado deve apresentar um documento original com foto, preencher um cadastro com informações básicas e responder a um questionário. Em seguida, passará por triagem para examinar sinais vitais como pressão, pulso e temperatura. A entrega da Carteira do Doador será entregue após 20 dias da doação.

CONFIRA ONDE FAZER DOAÇÃO

Hemocentro Coordenador

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória-ES



Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória-ES Contatos: (27) 3636-7920 | (27) 3636-7942 / Email: [email protected]



(27) 3636-7920 | (27) 3636-7942 / Email: [email protected] Horário Administrativo: Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h Doações: Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados das 7h às 19h (cadastro do doador encerra às 18:20h)



Hemocentro Regional de Colatina

Endereço: Rua Cassiano Castelo S/N, Centro, Colatina (Em frente ao Hospital Estadual Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina)



Rua Cassiano Castelo S/N, Centro, Colatina (Em frente ao Hospital Estadual Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina) Contatos: (27) 3717-2800 | (27) 3717-2808 / E-mail: [email protected]



(27) 3717-2800 | (27) 3717-2808 / E-mail: [email protected] Horário Administrativo: Segunda a sexta-feira, 7h às 16h



Segunda a sexta-feira, 7h às 16h Doações: Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h (cadastro do doador encerra às 15:20h)



Hemocentro Regional de Linhares

Endereço: Avenida João Felipe Calmon, n°1305, Centro, Linhares (Ao lado do Hospital Rio Doce)



Avenida João Felipe Calmon, n°1305, Centro, Linhares (Ao lado do Hospital Rio Doce) Contatos: (27) 3264-6000 / E-mail: [email protected]



(27) 3264-6000 / E-mail: [email protected] Horário Administrativo: Segunda a sexta-feira, 7h às 16h



Segunda a sexta-feira, 7h às 16h Doações: Segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h (cadastro do doador encerra às 15:20h)



Hemocentro Regional de São Mateus

Endereço: Av. Othovarino Duarte Santos km 02 S/N, Res. Park Washington-São Mateus/ ES (Ao lado do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares)



Av. Othovarino Duarte Santos km 02 S/N, Res. Park Washington-São Mateus/ ES (Ao lado do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares) Contatos: (27) 3767-7954 / E-mail: [email protected]



(27) 3767-7954 / E-mail: [email protected] Horário Administrativo: Segunda a sexta-feira 7h às 16h



Segunda a sexta-feira 7h às 16h Doações: Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h (cadastro do doador encerra às 15:20h)

