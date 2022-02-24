Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja fotos

Do lixo ao jardim: casal transforma terreno baldio no ES

Maria de Lurdes Peruzzo Lovatti e Jerônimo Lovatti plantaram flores e plantas no local, que agora enche os moradores do bairro de orgulho

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 08:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2022 às 08:24
Casal de Alfredo Chaves transforma ponto viciado de lixo em jardim
Casal de Alfredo Chaves transforma ponto viciado de lixo em jardim Crédito: Divulgação/ PMAC
Um casal de aposentados de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, preocupado com o acúmulo de lixo em um lote, resolveu colocar a “mão na massa” e transformar a realidade do local. No lugar do ponto viciado de lixo, plantaram flores e plantas, o transformando em um jardim.
De acordo com a prefeitura, a iniciativa foi dos aposentados Maria de Lurdes Peruzzo Lovatti e Jerônimo Lovatti. O lote baldio fica no bairro Imigrantes, o mesmo onde mora o casal. Segundo os dois, todo o tipo de lixo era jogado ali: plásticos, ferro, restos de madeiras e ainda descartes de embalagens vazias que atraíam insetos e cachorros que reviravam o lixo, piorando ainda mais a situação.
“Quem me conhece sabe que sou uma pessoa muito organizada e cuidadosa. E os lixos acumulados aqui sempre me incomodaram muito, ao ponto de até discutir com vizinhos, porque já chamei atenção quando vi jogando. Aí veio a pandemia, tivemos que ficar em casa e logo comecei a cuidar, recolher o lixo e capinar o mato", afirmou a aposentada.
"Resolvi plantar onze-horas (planta) de várias cores, gostei de ver as florzinhas e me empolguei (risos). Eu e meu marido fomos variando as plantas, comprando folhagens, outras mudinhas e, quando vimos, já estava assim, todo florido”, comemorou Maria de Lurdes Peruzzo.

Casal de Alfredo Chaves transforma ponto viciado de lixo em jardim

O casal explicou que compra esterco para adubar as plantas e ainda conta com a parceria de um vizinho que cede água e mangueira para molhar o jardim. “A gente molha a horta dele, as árvores do lote dele e depois molhamos o jardim”, destacou a idosa.

PLACAS

Para evitar que desavisados insistam em jogar lixo, Maria colocou algumas placas de proibição. “Um dia desses alunos jogaram papel de picolé aqui. Pedi a eles o favor de recolher e ainda comentei que aquela não era uma atitude que se aprende na escola”, confessou.

ORGULHO DOS MORADORES

A paisagem que se formou no local tem enchido os moradores de orgulho e chamado atenção das pessoas que passam pela rua. Um exemplo é a professora aposentada e moradora da mesma rua, Aleida Benincá de Souza. “Eles são muito dedicados e cuidam com amor mesmo. Tenho que dar os parabéns e podem contar comigo. Se eu ver jogando lixo também chamo a atenção”, garantiu a vizinha.
Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente visitaram o jardim várias vezes e torcem para que a iniciativa a favor do meio ambiente, do paisagismo, do cuidado e da valorização urbana como um todo, seja exemplo a ser seguido por outros bairros da cidade.

Veja Também

No dia 22/02/2022, família tem gêmeos pela 2ª vez na Serra

Inscrições para 11,9 mil vagas em cursos gratuitos no ES terminam nesta quinta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados