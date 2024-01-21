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Arena Verão 2024

Do axé ao gospel, shows lotam Praia de Camburi; veja as atrações deste domingo (21)

De acordo com informações da prefeitura, cerca de 50 mil pessoas marcaram presença na Arena de Verão de Vitória, na sexta-feira (19)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

21 jan 2024 às 13:29

Publicado em 21 de Janeiro de 2024 às 13:29

Na sexta (19), a Arena de Verão de Vitória reuniu cerca de 50 mil pessoas, segundo a prefeitura
Na sexta (19), a Arena de Verão de Vitória reuniu cerca de 50 mil pessoas, segundo a prefeitura Crédito: Divulgação/PMV/Jansen Lube
O clima da noite de sábado (20), na praia de Camburi, em Vitória, foi de muita fé. Os cantores Maurício Paes e Theo Rúbia. Com sucessos gospel, eles levaram emoção e fé às areias da Capital. Na sexta-feira (19), cerca de 50 mil pessoas curtiram o show de Xanddy Harmonia, segundo estimativa da Prefeitura de Vitória.
Na noite de sábado, Maurício Paes subiu primeiro ao palco, às 20h, agitando o público com louvores animados. Às 22h foi a vez de Theo Rubia emocionar a plateia com músicas como "Pode morar aqui", "Eu só quero tua presença" e "Quero mais". A Arena de Verão 2024 está instalada na altura do antigo hotel Aruan, entre os quiosques 4 e 5 da praia, em Jardim da Penha, e vai até o próximo dia 28.
Neste domingo (21), terá shows com Nanno Vianna e o Padre Andreson Gomes.
>> VEJA TAMBÉM: De massagem a bolo de pote, os negócios criativos nas praias de Vila Velha
No último dia da programação (28), o Carnaval de Vitória chega mais cedo na praia de Camburi. As escolas de samba Pega no Samba, Novo Império, Piedade, Chegou o que Faltava e Jucutuquara vão colocar o público para sambar na praia e dar um gostinho do que esperar no dia dos desfiles. 

Veja a programação deste domingo (21) e da próxima semana:

  • Domingo (21)
  • 19h - Nanno Vianna;
  • 21h - Padre Anderson Gomes
  • Sexta-feira (26)
  • 18h - Leley do Cavaco
  • 20h - Juana Zancheta
  • 22h - Xande de Pilares
  • Sábado (27)
  • 20h - Diego Lira e orquestra Ammor
  • 22h - Xumbrega & Amigos, Renan Fraga, Alison do Banjo, Aline Martins e Tiago Brito
  • Domingo (28)
  • 18h - Pega no Samba;
  • 19h - Novo Império;
  • 20h - Piedade;
  • 21h - Chegou o que Faltava;
  • 22h Jucutuquara.

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