Do axé ao gospel, shows lotam Praia de Camburi; veja as atrações deste domingo (21)

O clima da noite de sábado (20), na praia de Camburi, em Vitória, foi de muita fé. Os cantores Maurício Paes e Theo Rúbia. Com sucessos gospel, eles levaram emoção e fé às areias da Capital. Na sexta-feira (19), cerca de 50 mil pessoas curtiram o show de Xanddy Harmonia, segundo estimativa da Prefeitura de Vitória.
Na noite de sábado, Maurício Paes subiu primeiro ao palco, às 20h, agitando o público com louvores animados. Às 22h foi a vez de Theo Rubia emocionar a plateia com músicas como "Pode morar aqui", "Eu só quero tua presença" e "Quero mais". A Arena de Verão 2024 está instalada na altura do antigo hotel Aruan, entre os quiosques 4 e 5 da praia, em Jardim da Penha, e vai até o próximo dia 28.
Neste domingo (21), terá shows com Nanno Vianna e o Padre Andreson Gomes.
No último dia da programação (28), o Carnaval de Vitória chega mais cedo na praia de Camburi. As escolas de samba Pega no Samba, Novo Império, Piedade, Chegou o que Faltava e Jucutuquara vão colocar o público para sambar na praia e dar um gostinho do que esperar no dia dos desfiles.
Veja a programação deste domingo (21) e da próxima semana:
- Domingo (21)
- 19h - Nanno Vianna;
- 21h - Padre Anderson Gomes
- Sexta-feira (26)
- 18h - Leley do Cavaco
- 20h - Juana Zancheta
- 22h - Xande de Pilares
- Sábado (27)
- 20h - Diego Lira e orquestra Ammor
- 22h - Xumbrega & Amigos, Renan Fraga, Alison do Banjo, Aline Martins e Tiago Brito
- Domingo (28)
- 18h - Pega no Samba;
- 19h - Novo Império;
- 20h - Piedade;
- 21h - Chegou o que Faltava;
- 22h Jucutuquara.