Do axé ao gospel, shows lotam Praia de Camburi; veja as atrações deste domingo (21)

Na noite de sábado, Maurício Paes subiu primeiro ao palco, às 20h, agitando o público com louvores animados. Às 22h foi a vez de Theo Rubia emocionar a plateia com músicas como "Pode morar aqui", "Eu só quero tua presença" e "Quero mais". A Arena de Verão 2024 está instalada na altura do antigo hotel Aruan, entre os quiosques 4 e 5 da praia, em Jardim da Penha, e vai até o próximo dia 28.