Tartaruga-verde é encontrada morta em praia de Aracruz

Uma tartaruga-verde foi encontrada morta por salva-vidas na Praia dos 15, em Aracruz, litoral Norte capixaba, na manhã desta terça-feira (16). Em um vídeo divulgado por uma rede social, é possível observar que vários banhistas, incluindo crianças, se juntaram para fazer registros e tocar no animal, que já estava morto.
Segundo a Ambipar, empresa responsável pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos (RJ) e do Espírito Santo, o animal foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM) para a investigação da causa da morte.
Caso alguém aviste algum animal marinho encalhado no litoral do Espírito Santo ou no litoral norte do Rio de Janeiro, a Ambipar pode ser acionada pelos telefones 0800-039-5005 (ES) e 0800-026-2828 (RJ).