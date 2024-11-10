Dia de Enem para 74 mil no ES; veja como fica o trânsito na Grande Vitória

O que muda no trânsito e na Grande Vitória

A abertura dos portões para as provas está prevista para o meio-dia e o fechamento ocorrerá pontualmente às 13h. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo). Os participantes resolverão questões de ciências da natureza e matemática.

Para evitar problemas no trânsito e facilitar a chegada dos estudantes aos locais de aplicação do exames, a Prefeitura de Vitória , por exemplo, vai suspender as ruas de lazer e as ciclofaixas da cidade.

Segundo a Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Guarda de Vitória, a ideia é manter as vias com fluidez máxima em razão do aumento da movimentação de veículos em deslocamento para os locais de prova.

A Guarda Municipal de Vitória informa que estará focada em atuar na segurança viária. “O objetivo é evitar qualquer tipo de retenção pelas ruas da Capital”, pontua Marcelo Paraguassu Pires, gerente de Operações e Fiscalização (Goft) da Guarda de Vitória.

Em Vila Velha, não haverá mudanças no trânsito, mas a Rua de Lazer, na Praia de Itaparica, vai funcionar até as 11 horas. E na Serra, os agentes de trânsito estarão nas ruas para gerir o fluxo.