Dia de Enem para 74 mil no ES; veja como fica o trânsito na Grande Vitória

Neste domingo (10), mais de 74 mil candidatos do Espírito Santo participam do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é a principal porta de entrada nas universidades públicas do país. No Espírito Santo, chegaram a ser contabilizadas 88.572 inscrições, mas foram confirmados de fato, segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 74.368 participantes.
O que muda no trânsito e na Grande Vitória
A abertura dos portões para as provas está prevista para o meio-dia e o fechamento ocorrerá pontualmente às 13h. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo). Os participantes resolverão questões de ciências da natureza e matemática.
Para evitar problemas no trânsito e facilitar a chegada dos estudantes aos locais de aplicação do exames, a Prefeitura de Vitória, por exemplo, vai suspender as ruas de lazer e as ciclofaixas da cidade.
Segundo a Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Guarda de Vitória, a ideia é manter as vias com fluidez máxima em razão do aumento da movimentação de veículos em deslocamento para os locais de prova.
A Guarda Municipal de Vitória informa que estará focada em atuar na segurança viária. “O objetivo é evitar qualquer tipo de retenção pelas ruas da Capital”, pontua Marcelo Paraguassu Pires, gerente de Operações e Fiscalização (Goft) da Guarda de Vitória.
Em Vila Velha, não haverá mudanças no trânsito, mas a Rua de Lazer, na Praia de Itaparica, vai funcionar até as 11 horas. E na Serra, os agentes de trânsito estarão nas ruas para gerir o fluxo.
Já a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) afirmou que vai disponibilizar também neste domingo (10) ônibus extras para auxiliar no transporte dos estudantes.
Ao todo, 26 veículos de reserva ficarão distribuídos nos terminais e serão liberados, caso seja necessário, para atender à demanda. Além disso, a Ceturb vai autorizar o uso de cartões de estudante e gratuidade, que normalmente ficam bloqueados no domingo por não se tratar de um dia letivo.