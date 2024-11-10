Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hora da prova

Dia de Enem para 74 mil no ES; veja como fica o trânsito na Grande Vitória

Confira as alterações no trânsito e no transporte coletivo neste domingo (10); para quem for fazer a prova, veja orientações para não esquecer nada antes de sair de casa

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 08:11

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 nov 2024 às 08:11
Neste domingo (10), mais de 74 mil candidatos do Espírito Santo participam do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é a principal porta de entrada nas universidades públicas do país. No Espírito Santo, chegaram a ser contabilizadas 88.572 inscrições, mas foram confirmados de fato, segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 74.368 participantes.
Na semana passada, no primeiro dia de provas, faltaram 19.410 estudantes no Espírito Santo, o equivalente a 26,1% do total de inscritos.  

Veja Também

A Gazeta terá live sobre segundo dia de prova do Enem e calculadora de nota

O que muda no trânsito e na Grande Vitória

A abertura dos portões para as provas está prevista para o meio-dia e o fechamento ocorrerá pontualmente às 13h. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo). Os participantes resolverão questões de ciências da natureza e matemática.
Para evitar problemas no trânsito e facilitar a chegada dos estudantes aos locais de aplicação do exames, a Prefeitura de Vitória, por exemplo, vai suspender as ruas de lazer e as ciclofaixas da cidade. 
Segundo a Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Guarda de Vitória, a ideia é manter as vias com fluidez máxima em razão do aumento da movimentação de veículos em deslocamento para os locais de prova.
A Guarda Municipal de Vitória informa que estará focada em atuar na segurança viária. “O objetivo é evitar qualquer tipo de retenção pelas ruas da Capital”, pontua Marcelo Paraguassu Pires, gerente de Operações e Fiscalização (Goft) da Guarda de Vitória.
Em Vila Velha, não haverá mudanças no trânsito, mas a Rua de Lazer, na Praia de Itaparica, vai funcionar até as 11 horas. E na Serra, os agentes de trânsito estarão nas ruas para gerir o fluxo. 
Já a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) afirmou que vai disponibilizar também neste domingo (10) ônibus extras para auxiliar no transporte dos estudantes.
Ao todo, 26 veículos de reserva ficarão distribuídos nos terminais e serão liberados, caso seja necessário, para atender à demanda. Além disso, a Ceturb vai autorizar o uso de cartões de estudante e gratuidade, que normalmente ficam bloqueados no domingo por não se tratar de um dia letivo.

LEIA MAIS 

Enem 2024: confira documentos aceitos nos dois dias de provas

Enem 2024: é obrigatório levar o cartão de confirmação impresso?

Assista aulão de Física com dicas e macetes para se dar bem no Enem

Enem: reveja segunda parte da live com dicas de Matemática para pontuar bem

Enem: reveja live com macetes e dicas para ganhar pontos em Química

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceturb-ES Educação Enem espírito santo Inep MEC Sistema Transcol trânsito Provas Enem 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados