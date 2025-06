Veja vídeo

De última hora, capixaba assiste à vitória do Botafogo em Los Angeles

Partida histórica foi acompanhada no estádio por torcedor de Vitória que decidiu viajar com o filho de 7 anos na véspera do jogo

Publicado em 20 de junho de 2025 às 16:51

A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, nesta quinta-feira (19), entrou para a história: quebrou um jejum de mais de uma década sem vitórias de times sul-americanos sobre europeus em torneios oficiais e mexeu com torcedores de todo o Brasil. Entre os mais empolgados estava um capixaba: o diretor financeiro Eduardo Borges, de 42 anos, que assistiu a tudo de perto no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles, ao lado do filho de sete anos, Arthur Borges.>

Eduardo Borges e o filho Arthur foram assistir ao jogo do Botafogo, em Los Angeles Crédito: Eduardo Borges | Arquivo pessoal

Morador da Enseada do Suá, em Vitória, Eduardo decidiu viajar na véspera da partida. Pegou o filho na escola com a mala pronta e a camisa do time. A surpresa só foi revelada no caminho. “Ele mal acreditou. Queria contar para todos os amigos na hora”, contou. A aventura, segundo ele, só aconteceu graças ao incentivo da esposa, que ficou em casa com a filha.>

No estádio, mesmo fora do setor onde estavam as organizadas, a vibração da torcida do Botafogo se destacou. “A torcida deu um banho. Mostramos o que é torcida brasileira. Cantaram o tempo inteiro”, relatou Eduardo, que se emocionou com o desempenho do time. >

Torcida botafoguense no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles Crédito: Eduardo Borges

"Foi um jogo equilibrado. O Botafogo jogou muito bem, se defendeu com disciplina e fez bons contra-ataques. Uma vitória emblemática contra um time que, em tese, era o melhor do mundo" Eduardo Borges

O torcedor comemorou a atuação da equipe, que superou o atual campeão da Champions League. Agora, pai e filho aguardam o próximo compromisso do Botafogo, que enfrenta o Atlético de Madrid na segunda-feira (23), também em Los Angeles. Eduardo já garantiu presença nas arquibancadas. “Vamos ficar até terça. A expectativa agora é ganhar de novo e garantir o primeiro lugar do grupo.”>

