Cref abrirá sindicância para apurar caso de mulher morta após treino no ES

Cref abrirá sindicância para apurar caso de mulher morta após acidente em academia no ES Crédito: Divulgação/Cref

Duda sofreu uma queda durante a execução de um movimento em uma academia, localizada no bairro Linhares V, no dia 18 de fevereiro. O acidente causou uma luxação cervical, levando a um trauma medular.

Segundo a família da vítima, ela foi socorrida pelos Bombeiros e levada para um hospital particular de Linhares. Duda passou por uma cirurgia na coluna no dia 22 e ficou internada na UTI após complicações do pós-cirúrgico.

De acordo com informações da academia, a mulher estava realizando um treino educativo para aprender a realizar o "pistol deitado", um agachamento feito com uma das pernas em que o corpo fica semelhante ao formato de pistola. Nessa fase de aprendizado, são utilizadas duas caixas, para o corpo poder ter onde se apoiar. No treinamento, no entanto, a vítima acabou utilizando apenas uma caixa e, na hora de se deitar, o corpo ficou sem apoio na parte da cabeça e caiu. Confira na imagem abaixo como o exercício deveria ser realizado.

Como o "pistol deitado" deveria ser executado Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O QUE DIZ O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 1ª REGIÃO (CREF)

Por meio de nota, o Cref afirma que a empresa e os profissionais são registrados no órgão, e que, como procedimento padrão, "O CREF abrirá uma sindicância para apurar a conduta ético profissional dos envolvidos". Além disso, o Conselho se solidariza com a vítima e seus familiares: "Nos solidarizamos pela dor da perda da família e amigos e prestamos apoio a empresa e aos profissionais envolvidos neste triste acidente", finaliza a nota.

O QUE DIZ A ACADEMIA

Por meio de nota, a academia afirma que, durante a execução de um educativo, considerado um dos exercícios mais simples do crossfit, para preparar o aluno para atividades que exigem mais força física, a mulher projetou o corpo em direção a caixa e caiu com a cabeça no chão. "Para o aluno acostumar com o movimento, existe um educativo onde o aluno se deita nas duas caixas e se levanta, fazendo impulso para frente, levantando com apenas uma das pernas.", explica a nota.