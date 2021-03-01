Linhares inicia vacinação de idosos de 80 a 84 anos contra Covid-19

Linhares inicia a vacinação dos idosos a partir de 80 anos Crédito: Prefeitura de Linhares

Linhares , no Norte do Espírito Santo , inicia nesta segunda-feira (01), mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. Serão vacinados os idosos na faixa etária de 80 a 84 anos. Para receber as doses da vacina, é necessário que o idoso ou um familiar realize o agendamento em uma das unidades de saúde do município.

Para os idosos de 83 e 84 anos, já foram disponibilizadas 731 doses da vacina ao município, o que corresponde a 50% do total de idosos cadastrados nessa faixa etária. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Linhares tem 1.461 pessoas cadastradas na faixa etária de 80 a 84 anos.

COMPLEMENTO DE DOSES DA VACINA

A diretora de Imunização da Prefeitura de Linhares, Jackelene Ramos, informou que, para evitar que as famílias procurem a Unidade de Saúde e não encontrem a vacina, em função da quantidade recebida, cada unidade cuidará do seu território, e os idosos acamados serão vacinados em casa.

“Chegando o complemento das vacinas para esta faixa etária estenderemos o atendimento. Também chegaram doses para complementar a vacinação de idosos acima de 85 anos e a imunização será por agendamento. A orientação é que as famílias aguardem o dia e horário informados para se dirigir à Unidade de Saúde referência do idoso”, explicou.

O município tem 5.556 pessoas vacinadas com a primeira dose e, deste público, 1.473 pessoas já foram vacinadas com a segunda dose, estando inclusos os profissionais da rede hospitalar, idosos e pessoas com deficiência em instituições de longa permanência. Até o momento, 82,3% do público prioritário já foi vacinado, incluindo profissionais da saúde e idosos acima de 85 anos, conforme os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

EM COLATINA

Em Colatina , no Noroeste do ES, a vacinação dos idosos entre 80 e 84 anos também será iniciada esta semana. Segundo a prefeitura, uma reunião está marcada para esta segunda-feira (01), entre os profissionais que estão trabalhando na vacinação contra a Covid-19, para definir as datas e o esquema da campanha de vacinação dos idosos.

De acordo com a Coordenadoria de Imunização do município, são 1.645 idosos a serem imunizados nesta etapa. Paralelo a esta fase, a prefeitura está fazendo uma busca pelos idosos de 90 anos ou mais que ainda não se vacinaram. Os idosos de 85 a 89 anos podem se vacinar nos ginásios da Ademc e da ACD, que estarão novamente abertos das 8h às 14h, a partir desta terça-feira (02).

IDOSOS ACAMADOS