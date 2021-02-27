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Agenda aberta

Prefeituras da Grande Vitória abrem vagas para vacinação contra Covid-19

A partir da próxima segunda-feira (01), será iniciado o agendamento daqueles que irão receber a segunda dose da vacina em Vitória. Cariacica, Vila Velha e Serra também abrem vagas para vacinação

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 12:54

Publicado em 

27 fev 2021 às 12:54
Vacina de Oxford
Vitória e Cariacica abrem agenda na próxima segunda-feira (01) Crédito: Carlos Alberto Silva
As prefeituras da Grande Vitória estão com vagas de agendamento abertas para a vacinação contra a Covid-19. Em Vitória, o agendamento para quem vai tomar a segunda dose da vacina começa na próxima segunda-feira (1).
Trabalhadores ativos da saúde e idosos acima de 90 anos que receberam a primeira dose da vacina Coronovac entre os dias 19 de janeiro e 5 de fevereiro na capital devem fazer o agendamento da segunda dose. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Vitória Online e pelo site do agendamento.
Também na segunda (1), em Vila Velha, será aberto agendamento para o novo grupo de 80 a 84 anos. A vacinação desse grupo já começa na terça-feira (2). Para receber as doses das vacinas, o cidadão deverá fazer o cadastro on-line e, em seguida, o agendamento on-line, ambos disponíveis no site da prefeitura.

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Em Cariacica, serão abertas também no dia 1º de março as novas vagas para agendamento da vacinação nos idosos de 80 a 84 anos. O agendamento deve ser feito no site da prefeitura. Profissionais ativos de serviços de saúde também podem se cadastrar para receber as vacinas.
Na Serra, a vacinação de idosos com 80 anos ou mais foi iniciada na última sexta-feira (26). Para ser vacinado, continua sendo necessário realizar o agendamento on-line prévio no site da prefeitura. Na próxima semana serão, liberadas mais doses para imunização dos profissionais de saúde no município.
Informações G1 ES
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