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Mãe do governador Renato Casagrande é vacinada contra a Covid-19

Anna Venturim Casagrande tem 88 anos e foi imunizada em sua casa, após fazer agendamento pelo site da prefeitura de Vitória

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 15:42

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

25 fev 2021 às 15:42
Governador Renato Casagrande acompanha a mãe, Anna Venturim Casagrande, durante vacinação contra a Covid-19
O governador Renato Casagrande segura a mão de sua mãe, Anna Venturim Casagrande, enquanto ela é vacinada Crédito: Hélio Filho/Secom ES
O governador Renato Casagrande esteve nesta quinta-feira (25) na casa de sua mãe, a aposentada Anna Venturim Casagrande, para acompanhá-la durante a vacinação contra a Covid-19. Aos 88 anos, Dona Anna, como é mais conhecida, recebeu a primeira dose da Coronavac, após fazer o agendamento pelo site da Prefeitura de Vitória. 
A aposentada está na faixa etária que já vem sendo contemplada com as primeiras doses do imunizante desde que começou o agendamento no último dia 16.  O governador Casagrande, entretanto, não foi imunizado porque, embora esteja no grupo prioritário por idade, o Espírito Santo ainda não recebeu doses em quantidade suficiente para atender as pessoas a partir dos 60 anos. 
A remessa de 61 mil doses de vacinas recebidas mais recentemente deverá contemplar 100% dos idosos de 85 a 89 anos, e também está permitindo o início da imunização na faixa de 80 a 84 anos. 

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