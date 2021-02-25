Mãe do governador Renato Casagrande é vacinada contra a Covid-19

O governador Renato Casagrande esteve nesta quinta-feira (25) na casa de sua mãe, a aposentada Anna Venturim Casagrande, para acompanhá-la durante a vacinação contra a Covid-19. Aos 88 anos, Dona Anna, como é mais conhecida, recebeu a primeira dose da Coronavac, após fazer o agendamento pelo site da Prefeitura de Vitória.
A aposentada está na faixa etária que já vem sendo contemplada com as primeiras doses do imunizante desde que começou o agendamento no último dia 16. O governador Casagrande, entretanto, não foi imunizado porque, embora esteja no grupo prioritário por idade, o Espírito Santo ainda não recebeu doses em quantidade suficiente para atender as pessoas a partir dos 60 anos.
A remessa de 61 mil doses de vacinas recebidas mais recentemente deverá contemplar 100% dos idosos de 85 a 89 anos, e também está permitindo o início da imunização na faixa de 80 a 84 anos.