Doses da vacina contra a Covid-19 são recolhidas em Rio Bananal

Desde a descoberta da falta de energia na Unidade de Saúde, a Prefeitura de Rio Bananal foi orientada pela Sesa de que as vacinas deveriam ser classificadas sob suspeita, separadas e mantidas em temperatura adequada (entre +2 a +8ºC) até que fosse preenchido pelo município o formulário de registro de ocorrência em imunobiológicos para encaminhar ao Ministério da Saúde e ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).