Covid-19: Viana faz Dia D de vacinação para aplicar meia dose de reforço

Aplicação da meia dose de reforço do projeto Viana Vacinada acontece neste domingo (16) Crédito: Divulgação/governo do ES

O Dia D de vacinação contra a Covid-19 do projeto Viana Vacinada teve início por volta das 8h deste domingo (16). No mutirão, toda a população do município com idade entre 18 e 49 anos está apta a receber a meia dose de reforço, mesmo que não tenha participado das etapas anteriores do projeto. A aplicação dos imunizantes acontece em vários pontos da cidade até as 16h.

Uma das pessoas que receberam a meia dose de reforço neste domingo foi a estudante de Medicina Luana Passos, de 21 anos. Ela se disse orgulhosa por ter a oportunidade de participar do projeto e ressaltou o fato de tratar-se de um estudo de relevância internacional.

"É um orgulho para nós moradores de Viana participar desse estudo. Talvez muita gente não tenha a dimensão de tudo o que aconteceu aqui. É um projeto de relevância internacional e toda a cidade está de parabéns! As pessoas entenderam a importância do estudo e participaram. Fico orgulhosa de ver nossas autoridades investindo na saúde da população”, disse.

Ana Paula Almeida, de 40 anos, também recebeu a meia dose de reforço neste domingo. A contadora ressaltou a importância da vacina não apenas como proteção contra a Covid-19, mas também por conta da epidemia de gripe que atinge o Estado.

"Nesse momento em que vivemos uma situação complicada em relação ao Coronavírus e também a gripe é ainda mais importante aderir a dose de reforço”, afirmou.

"REORITENTAR A VACINAÇÃO EM ESCALA GLOBAL"

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, esteve no evento e contou que o Projeto Viana Vacinada poderá ser utilizado para reorientar os esquemas de imunização ao redor do mundo. O secretário também parabenizou a equipe do projeto pela mobilização no estudo.

"Recebemos com orgulho da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a informação de que o Viana Vacinada é suficiente para reorientar a vacinação em escala global. O estudo pode orientar estratégias de saúde pública tanto na adoção do esquema primário como também neste momento. Parabenizamos a todo o time de pesquisadores, ao município de Viana, ao Ministério da Saúde, a todos que se mobilizaram na construção desse estudo que terá relevância sanitária internacional para enfrentamento à pandemia da Covid-19”, afirmou.

RESULTADOS

Conforme divulgado pelo governo do Estado, a aplicação de duas meia doses da vacina da AstraZeneca preveniram 70% dos novos casos de Covid-19, além de não registrar nenhuma morte ou internação após a imunização.

Os testes em voluntário apontaram que a meia dose foi capaz de induzir a produção de anticorpos neutralizantes em 99,8% dos participantes, resultado semelhante ao alcançado no esquema com dose padrão. Em pessoas que já tiveram a doença ou foram vacinadas anteriormente, uma meia dose foi suficiente para induzir altos títulos de anticorpos neutralizantes.

No grupo dos que não tiveram Covid-19 e nem havia se vacinado antes, a meia dose foi capaz de induzir resposta mais robusta de biomarcadores de imunização (quimiocinas, citocinas e fatores de crescimento) que a prescrição na bula do produto da AstraZeneca. Nos pré-imunes, a produção desses marcadores foi semelhante nos dois grupos.