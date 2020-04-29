Covid-19: após reportagem sobre morte de negros, entidades cobram o Estado

Os negros são os que mais morrem por Covid-19 no ES Crédito: Agência Brasil

Até a noite de segunda-feira (27), 63 pessoas morreram após terem sido infectadas. Desse total de vítimas, 55,5% (35) eram homens e 44,4% (28) mulheres. Quando se faz o recorte de raça/cor, o índice de mortalidade entre os negros era de 42,8%, dos brancos 19% e dos amarelos ( de origem oriental) é de 7,9%. De acordo com o Painel Covid-19, não havia informação sobre a raça de 30,1% dos mortos. Nesta quarta-feira (29), o Estado passou a registrar 83 mortes.

A Comissão de Igualdade Racial da Abracrim-ES, presidida pelo advogado Marcos Vinicius Sá, encaminhou um ofício à presidência da Assembleia visando a criação de projetos e mecanismos que visem tutelar a população periférica. À Sesa, o documento solicita melhor mapeamento dos casos confirmados a partir do recorte racial.

Alegando preocupação com as medidas de flexibilização, como o funcionamento do comércio, e consequente afrouxamento das medidas restritivas, o Movimento Negro capixaba emitiu uma nota de repúdio ao Poder Executivo estadual.

Os dados apontam que somos nós, negras e negros, que mais estamos expostos ao risco de morte, pois mesmo com a decisão do isolamento social não conseguimos sustentar nossas famílias sem recursos financeiros e não existe uma política que permita ao nosso povo se manter em casa, afirma um trecho da nota.

O Movimento Negro informou que protocolou um ofício ao governador Renato Casagrande no dia 14 de abril solicitando que sejam disponibilizados os dados de óbitos e infectados pela Covid-19 com a identificação racial, além da criação de um canal permanente de interlocução com o Comitê de Operações Emergenciais (COE).

Exigimos que o governador revogue o decreto de reabertura do comércio; que desenvolva medidas para garantir efetivamente assistência às pessoas que estão passando por necessidade e que dialogue com todos os segmentos sociais para tomada de futuras decisões sobre as medidas de flexibilização de circulação de pessoas, concluiu.

QUEM ASSINOU O DOCUMENTO DO MOVIMENTO NEGRO

Agentes da Pastoral Negros (APN)

Centro de Estudo de Cultura Negra (Cecun)

Coletivo Negrada

Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen)

Círculo Palmarino

Instituto Elimu Professor Cleber Maciel

Movimento Negro Unificado (MNU)

Núcleo Estadual de Mulheres Negras do Espírito Santo

O QUE DIZEM O GOVERNO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA