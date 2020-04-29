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Covid-19: após reportagem sobre morte de negros, entidades cobram o Estado

O Movimento Negro e a Comissão de Igualdade Racial da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim-ES) pedem ações, já que negros de periferia são os mais afetados pela doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 19:31

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 19:31

Os jovens negros estão entre as principais vítimas de homicídio
Os negros são os que mais morrem por Covid-19 no ES Crédito: Agência Brasil
Uma análise dos dados divulgados pelo Governo do Estado apontou que os negros que moram nas periferias do Espírito Santo são os que mais morrem pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Após a publicação dos índices estaduais em reportagem em A Gazeta, o Movimento Negro e a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim-ES) cobraram ações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
Até a noite de segunda-feira (27), 63 pessoas morreram após terem sido infectadas. Desse total de vítimas, 55,5% (35) eram homens e 44,4% (28) mulheres. Quando se faz o recorte de raça/cor, o índice de mortalidade entre os negros era de 42,8%, dos brancos 19% e dos amarelos ( de origem oriental) é de 7,9%. De acordo com o Painel Covid-19, não havia informação sobre a raça de 30,1% dos mortos. Nesta quarta-feira (29), o Estado passou a registrar 83 mortes.
A Comissão de Igualdade Racial da Abracrim-ES, presidida pelo advogado Marcos Vinicius Sá, encaminhou um ofício à presidência da Assembleia visando a criação de projetos e mecanismos que visem tutelar a população periférica. À Sesa, o documento solicita melhor mapeamento dos casos confirmados a partir do recorte racial.
Alegando preocupação com as medidas de flexibilização, como o funcionamento do comércio, e consequente afrouxamento das medidas restritivas, o Movimento Negro capixaba emitiu uma nota de repúdio ao Poder Executivo estadual.
Os dados apontam que somos nós, negras e negros, que mais estamos expostos ao risco de morte, pois mesmo com a decisão do isolamento social não conseguimos sustentar nossas famílias sem recursos financeiros e não existe uma política que permita ao nosso povo se manter em casa, afirma um trecho da nota.

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O Movimento Negro informou que protocolou um ofício ao governador Renato Casagrande no dia 14 de abril solicitando que sejam disponibilizados os dados de óbitos e infectados pela Covid-19 com a identificação racial, além da criação de um canal permanente de interlocução com o Comitê de Operações Emergenciais (COE).
Exigimos que o governador revogue o decreto de reabertura do comércio; que desenvolva medidas para garantir efetivamente assistência às pessoas que estão passando por necessidade e que dialogue com todos os segmentos sociais para tomada de futuras decisões sobre as medidas de flexibilização de circulação de pessoas, concluiu.
QUEM ASSINOU O DOCUMENTO DO MOVIMENTO NEGRO
  • Agentes da Pastoral Negros (APN)
  • Centro de Estudo de Cultura Negra (Cecun)
  • Coletivo Negrada
  • Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen)
  • Círculo Palmarino
  • Instituto Elimu Professor Cleber Maciel
  • Movimento Negro Unificado (MNU)
  • Núcleo Estadual de Mulheres Negras do Espírito Santo

O QUE DIZEM O GOVERNO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Secretaria da Presidência da Assembleia Legislativa informou que ainda não recebeu o documento encaminhado pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim-ES). O Governo do Estado também foi questionado quanto ao conteúdo dos ofícios e em relação à forma que pretende abordar a temática. Até a conclusão do texto, nesta quarta-feira, a reposta ainda não havia sido enviada.

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