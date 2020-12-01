Corpo encontrado em praia de Guarapari pode ser de turista desaparecido

Bombeiros fizeram buscas por turista mineiro que desapareceu no mar de Guarapari Crédito: Divulgação/Bombeiros

Um corpo foi encontrado na Praia da Fonte, em Guarapari , na manhã desta terça-feira (01). De acordo com o Corpo de Bombeiros, há fortes indícios de que se trata do turista mineiro que estava desaparecido após entrar no mar da Praia do Morro, no último sábado (28). A confirmação da identidade da vítima será feita no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 6h da manhã desta terça, quando um vigilante patrimonial encontrou um corpo na Praia da Fonte, em Guarapari. A equipe foi até o local e retirou a vítima da água, deixando aos cuidados da Polícia Militar.

Ainda de acordo com a nota enviada pela corporação, a identificação será realizada no DML, por familiares, mas há fortes indícios de que se trate do turista mineiro que estava desaparecido desde o último sábado (28). Os Bombeiros ainda informaram que as buscas foram suspensas.

O CASO

Na manhã do último sábado, informações do Corpo de Bombeiros deram conta de que um rapaz de 21 anos, identificado como Douglas, que é da cidade de Nova Contagem, em Minas Gerais, chegou em uma excursão e, junto com o irmão mais novo, foi dar um mergulho.