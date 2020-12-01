Coronavírus no ES: mortes crescem 36,7% em novembro

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

déjà-vu: o número de casos confirmados do No penúltimo mês do ano, a sensação é de: o número de casos confirmados do novo coronavírus e de óbitos em decorrência dele aumentaram no Espírito Santo . Apenas em novembro, foram registradas mais 424 mortes  o que representa um crescimento de 36,7% em relação a outubro.

Diante da já longa pandemia, é importante ressaltar que essa foi a primeira vez que a quantidade de vidas perdidas voltou a subir, desde o pico em junho. Depois de cinco quedas consecutivas, o número total de novembro é também maior que o de setembro, quando foram divulgadas 387 mortes.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - mortes crescem 36,7 por cento em novembro

10 MIL CASOS A MAIS QUE OUTUBRO

Além do aumento no número de mortes, novembro trouxe um incremento bastante significativo na quantidade de casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo: foram 34.280 pessoas infectadas  cerca de 10 mil a mais que outubro, representando um crescimento de 41,4%.

Aliás, este mês só ficou atrás de julho, quando 36.399 diagnósticos positivos foram divulgados. No entanto, nessa comparação, é importante considerar a ampliação da testagem a partir de setembro, na qual todas as pessoas com suspeita de Covid-19 eram testadas, assim como os respectivos contatos domiciliares.

Na coletiva de imprensa desta segunda-feira (30) , o secretário de Saúde Nésio Fernandes admitiu que o Estado vive uma segunda fase de expansão da pandemia, com impactos na quantidade de pessoas internadas nos hospitais da rede pública e, consequentemente, na de vidas perdidas.