Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Captação em Cachoeiro

Coração, fígado e rins de vítima de acidente no ES vão salvar 4 vidas

Órgãos captados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim serão destinados a pacientes que estão na fila de transplante; rins serão levados para fora do Estado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 set 2023 às 12:26

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 12:26

Uma ambulância da Central Estadual de Transplantes esteve, na manhã desta sexta-feira (22), no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para buscar um coração, um fígado e dois rins captados na unidade. Os órgãos vão salvar quatro pessoas que estão na fila de espera por transplante.
Cantando no corredor, funcionários do hospital recepcionaram e homenagearam a equipe que foi buscar os órgãos com uma salva de palmas. Coração, fígado e rins são de uma vítima de acidente de trânsito que, apesar de todos os cuidados, não resistiu e morreu na unidade. A família, mesmo em meio à dor, decidiu autorizar a doação em um ato de solidariedade.
O coração e o fígado serão destinados a pacientes que estão na fila de transplante no Espírito Santo, e os rins serão levados para fora do Estado. Somente neste ano, segundo o Hospital Santa Casa de Cachoeiro, 29 órgãos foram captados na unidade.

Santa Casa incentiva a doação de órgãos

Durante o mês de setembro, a Santa Casa está realizando atividades para incentivar a doação de órgãos. Entre as atividades, serão feitas abordagem aos pedestres no centro da cidade e em igrejas. Nas redes sociais, pacientes que aguardam por um transplante de rins também estão dando depoimentos com apelo para que as famílias autorizem a captação de órgãos.
Segundo a enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), Beatriz Colodetti, a ideia é sensibilizar e despertar na população o desejo de realizar esse gesto de extrema solidariedade.
“É muito importante que em um momento junto com a família a pessoa possa expressar esse desejo de ser um doador. É a família que vai autorizar a doação. Por isso é importante deixá-la avisada. E o que essas famílias homenageadas fizeram, assim como tantas outras, é um gesto muito lindo e que merece nosso reconhecimento”, explicou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Doação de orgãos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados