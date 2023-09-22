Coração, fígado e rins de vítima de acidente no ES vão salvar 4 vidas

Uma ambulância da Central Estadual de Transplantes esteve, na manhã desta sexta-feira (22), no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, para buscar um coração, um fígado e dois rins captados na unidade. Os órgãos vão salvar quatro pessoas que estão na fila de espera por transplante.

Cantando no corredor, funcionários do hospital recepcionaram e homenagearam a equipe que foi buscar os órgãos com uma salva de palmas. Coração, fígado e rins são de uma vítima de acidente de trânsito que, apesar de todos os cuidados, não resistiu e morreu na unidade. A família, mesmo em meio à dor, decidiu autorizar a doação em um ato de solidariedade.

O coração e o fígado serão destinados a pacientes que estão na fila de transplante no Espírito Santo , e os rins serão levados para fora do Estado. Somente neste ano, segundo o Hospital Santa Casa de Cachoeiro, 29 órgãos foram captados na unidade.

Santa Casa incentiva a doação de órgãos

Durante o mês de setembro, a Santa Casa está realizando atividades para incentivar a doação de órgãos . Entre as atividades, serão feitas abordagem aos pedestres no centro da cidade e em igrejas. Nas redes sociais, pacientes que aguardam por um transplante de rins também estão dando depoimentos com apelo para que as famílias autorizem a captação de órgãos.

Segundo a enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), Beatriz Colodetti, a ideia é sensibilizar e despertar na população o desejo de realizar esse gesto de extrema solidariedade.