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Teste amarelo

Confira gabarito extraoficial da prova amarela do 2° dia do Enem 2020

O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, para as provas impressas, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova amarela, divulgado pelo UP Centro Educacional
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 jan 2021 às 23:24

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 23:24

Dia de prova do Enem
Candidatos aguardam liberação dos portões para entrar em local de prova do Enem Crédito: Fernando Madeira
O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo quase 50 mil avançaram à segunda etapa do teste. No primeiro dia de provas, realizado no domingo passado (17), mais de 104,5 mil estudantes se inscreveram. Contudo, 54,8 mil inscritos deixaram de participar e, portanto, foram desclassificados.
O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova amarela, divulgado pelo UP Centro Educacional.

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Realizado em meio à pandemia do novo coronavírus, o exame exigiu cuidados redobrados e alterou até algumas normas, como a exigência do uso de máscara durante toda a realização da prova. As provas só não aconteceram no Amazonas, em decorrência do agravamento da Covid-19 naquele estado.
Neste domingo (24), foram realizadas 45 questões de Ciências da Natureza e outras as 45 questões de Matemática.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.

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PROVAS EM CORES DIFERENTES E RESULTADO

Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Mas apesar desta diferença, as provas possuem as mesmas questões. O que difere uma da outra é a ordem em que as questões são montadas.
É preciso então estar atento a cor de prova feita para conferir o gabarito que tenha a mesma cor. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2020, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Para a versão impressa, o prazo é até dia 27 de janeiro de 2021, já para o Enem Digital, a divulgação será até o dia 10 de fevereiro de 2021.

GABARITO EXTRAOFICIAL DA PROVA AMARELA

Abaixo você poderá verificar o gabarito extraoficial da prova amarela do Enem 2020, divulgado pelo UP Centro Educacional. Confira:
  • 91 - C
  • 92 - E
  • 93 - D
  • 94 - B
  • 95 - D
  • 96 - D
  • 97 - D
  • 98 - C
  • 99 - A
  • 100 - C
  • 101 - C
  • 102 - B
  • 103 - D
  • 104 - A
  • 105 - E
  • 106 - B
  • 107 - A
  • 108 - D
  • 109 - C
  • 110 - B
  • 111 - D
  • 112 - C
  • 113 - D
  • 114 - A
  • 115 - A
  • 116 - A
  • 117 - E
  • 118 - C
  • 119 - E
  • 120 - D
  • 121 - D
  • 122 - D
  • 123 - E
  • 124 - C
  • 125 - D
  • 126 - D
  • 127 - C
  • 128 - B
  • 129 - D
  • 130 - D
  • 131 - A
  • 132 - E
  • 133 - A
  • 134 - C
  • 135 - C
  • 136 - A
  • 137 - E
  • 138 - B
  • 139 - C
  • 140 - C
  • 141 - B
  • 142 - C
  • 143 - C
  • 144 - C
  • 145 - A
  • 146 - C
  • 147 - C
  • 148 - D
  • 149 - A
  • 150 - B
  • 151 - C
  • 152 - C
  • 153 - A
  • 154 - B
  • 155 - C
  • 156 - A
  • 157 - B
  • 158 - C
  • 159 - B
  • 160 - A
  • 161 - E
  • 162 - C
  • 163 - E
  • 164 - D
  • 165 - B
  • 166 - B
  • 167 - D
  • 168 - B
  • 169 - E
  • 170 - E
  • 171 - E
  • 172 - D
  • 173 - B
  • 174 - B
  • 175 - A
  • 176 - C
  • 177 - C
  • 178 - D
  • 179 - A
  • 180 - C

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