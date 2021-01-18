Enem será reaplicado a 8 mil estudantes que tiveram sintomas de Covid

Mais de 8 mil candidatos no Brasil terão as provas reaplicadas por apresentarem sintomas do coronavírus Crédito: Fernando Madeira

O Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) será reaplicado para mais de 8 mil estudantes no Brasil que apresentaram sintomas de Covid-19 ou de outras doenças infecciosas na semana anterior ao primeiro dia de aplicação da prova. Os dados, que são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), apontam que cerca de 10 mil candidatos pediram a reaplicação da prova por conta de infecção pelo coronavírus, porém quase 2 mil solicitações foram negadas.

De acordo com o Inep, até a sexta-feira (16), foram feitas 10.171 solicitações de reaplicação em todo o país. Destas, 8.180 foram aceitas e outras 1.991 foram negadas. De acordo com o instituto, os pedidos são indeferidos nos casos em que o participante não tem documentos que comprovem o diagnóstico ou sintomas, como um resultado de exame ou laudo médico.

Os pedidos de reaplicação, segundo o Inep, poderiam ser feitos até o sábado (17), véspera da prova, enviando cópia do laudo médico que comprovasse a infecção pela Covid-19 através da página do participante . No dia da prova, o estudante com sintomas da doença, além de enviar os documentos, deveria ligar para o 0800 616161 e relatar a condição.

Como os dados divulgados pelo Inep são até a sexta-feira (16), o número de abstenções por coronavírus pode crescer. Segundo o instituto, os pedidos e comprovantes da condição foram recebidos entre 11 e 16 de janeiro. Depois, o sistema foi fechado, como previsto, para que as solicitações fossem avaliadas e os participantes recebessem a resposta antes da aplicação.

O instituto também informou que, a partir desta segunda-feira (18), o sistema será reaberto para solicitação de pessoas com sintomas ou diagnóstico de Covid-19 que não puderem participar do segundo dia de aplicação, que será neste domingo (24). O prazo para o pedido vai até as 12h do próximo sábado (23) e participantes que apresentarem sintomas na véspera ou no dia da aplicação poderão apresentar exames e laudos médicos pela página do participante entre 25 e 29 de janeiro. A reaplicação das provas acontece nos dias 23 e 24 de fevereiro para os estudantes que tiverem a solicitação aceita.

COMO SOLICITAR A REAPLICAÇÃO DO ENEM

O participante que apresentar os sintomas da Covid-19 ou de outras doenças infecciosas durante esta semana deve enviar uma cópia do laudo médico ou outro documento que comprove a infecção ou os sintomas pela página do participante até as 12h de sexta-feira (22);

Caso o estudante apresente os sintomas na véspera ou no domingo (24), dia da prova, deve enviar os documentos pela página do participante e entrar em contato com o 0800 616161 para informar a condição.

O que deve constar no documento:

Nome completo do participante;

Diagnóstico com a descrição da condição e o código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID 10);

Assinatura e identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento.



O documento deve estar em formato PDF, PNG ou JPG, com no máximo 2 MB.



Quais doenças infecciosas permitem a reaplicação: