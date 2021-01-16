Relógio, celular e máscara: o que é permitido e proibido na prova do Enem

Os estudantes que disputam uma vaga no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem ficar bem atentos às regras da seleção, já que o não cumprimento de qualquer norma pode resultar em eliminação. Bonés, relógios e óculos escuros estão proibidos na hora da prova, celulares precisam estar desligados e o uso de máscara de proteção facial é obrigatório.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) determinou que a ausência da máscara ou o uso incorreto da proteção facial pode eliminar o candidato. O candidato deve portar a máscara desde a chegada ao local de prova até a sala de provas e durante toda a duração do exame, cobrindo sempre totalmente a boca e o nariz.
O uso de celulares durante a prova, assim como qualquer outro aparelho eletrônico, é estritamente proibido. O estudante deve mantê-lo desligado dentro do envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o momento que entrar na sala de prova até a saída definitiva. Se o aparelho, mesmo estando dentro do envelope, emitir qualquer tipo de som, como toque ou alarme, o participante será eliminado do exame.
Bonés, chapéus, relógios e óculos escuros também devem ser mantidos dentro do envelope porta-objetos desde a entrada na sala de provas e durante todo o exame. O estudante que estiver com qualquer um desses itens fora do envelope, será eliminado.
REGRAS DO ENEM SOBRE O USO DE MÁSCARA
- É proibida a entrada do participante no local e nas salas de prova sem a máscara de proteção contra a Covid-19;
- Caso o participante não leve a máscara, deverá esperar, fora do local de prova, até que alguém leve o item de proteção para ele;
- O estudante que não tiver máscara de proteção será impedido de realizar o exame;
- Durante a identificação pelo fiscal de prova, o participante poderá retirar a máscara, sem tocar na parte frontal e deverá higienizar as mãos com álcool em gel logo em seguida;
- A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz do participante, que deve utilizá-la durante toda a prova;
- É permitido levar máscara reserva para trocar durante o exame;
- O participante poderá retirar a máscara para comer e beber água, seguindo os devidos protocolos de proteção;
- Caso esteja usando máscara descartável, o descarte das máscaras usadas deverá ser feito de forma segura no local de prova.
Como a máscara pode eliminar um participante:
- Comparecer ao local de prova sem a máscara de proteção;
- Permanecer no local de prova sem a máscara de proteção;
- Não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de prova.
REGRAS QUE ELIMINAM CANDIDATOS
Será eliminado do Enem 2020 impresso, a qualquer momento e sem prejuízo de demais penalidades previstas em lei, o participante que:
Máscara
Prestar, em qualquer documento e/ou no sistema de inscrição, declaração falsa ou inexata.
Permanecer no local de provas sem documento de identificação válido.
Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas.
Comunicar-se ou tentar comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com qualquer pessoa que não seja o aplicador ou o fiscal, a partir das 13h (horário de Brasília).
Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros em qualquer etapa do exame.
Utilizar livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação do exame. Ou Receber, de qualquer pessoa, informações referentes ao conteúdo das provas.
Registrar ou divulgar, por imagem ou som, a realização da prova ou qualquer material utilizado no exame.
Levar e/ou ingerir bebidas alcoólicas e/ou utilizar drogas ilícitas na sala de provas.
Ausentar-se da sala de provas, a partir das 13h, sem o acompanhamento de um fiscal, ou ausentar-se da sala de provas, em definitivo, antes de decorridas duas horas do início das provas.
Recusar-se, injustificadamente, a qualquer momento, a: ter os artigos religiosos, como burca, quipá e outros, vistoriados pelo coordenador; ser submetido a revista eletrônica; ser submetido a coleta de dado biométrico; ter objetos vistoriados eletronicamente; e ter o lanche vistoriado pelo aplicador. Ou não permitir que os materiais próprios, como máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, sorobã ou cubaritmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano, plano inclinado, sejam vistoriados pelo aplicador, exceto o cão-guia, o medidor de glicose e a bomba de insulina.
Não aguardar na sala de provas, das 13h às 13h30, para procedimentos de segurança, exceto para ida ao banheiro, acompanhada por um fiscal.
Iniciar as provas antes das 13h30 (horário de Brasília) ou antes da autorização do aplicador.
Portar fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas, Declaração de Comparecimento impressa; óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares; caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, anotações; protetor auricular, relógio de qualquer tipo, e quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similares; alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico; fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.
Portar armas de qualquer espécie, exceto para os casos previstos no art. 6º da Lei n.º 10.826, de 2003.
Recusar-se, injustificadamente, a realizar a identificação especial.
Não mantiver aparelhos eletrônicos, como celular, desligados no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva da sala de provas. Se o aparelho eletrônico, ainda que dentro do envelope porta-objetos, emitir qualquer tipo de som, como toque ou alarme, o participante será eliminado do exame.
Realizar anotações no Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação, na Folha de Rascunho e nos demais documentos do exame antes de autorizado o início das provas pelo aplicador. Ou realizar anotações em outros objetos ou qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o Caderno de Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho.
Ausentar-se da sala com o Cartão-Resposta ou qualquer material de aplicação, com exceção do Caderno de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término do exame. Ou não entregar ao aplicador, ao terminar as provas, o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e/ou a Folha de Rascunho. Ou recusar-se a entregar ao aplicador o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e/ou a Folha de Rascunho após decorridas 5 horas e 30 minutos de provas no primeiro dia e 5 horas de provas no segundo dia, salvo nas salas com tempo adicional.
Não entregar ao aplicador o Caderno de Questões, exceto se deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término das provas.
A máscara de proteção facial será item obrigatório nesta edição do Enem. Quem não estiver de máscara não poderá fazer a prova. Dentro de sala, os estudantes deverão permanecer com a máscara durante toda a realização do exame. O edital prevê que a máscara deve ser usada da maneira correta, cobrindo o nariz e a boca. Caso isso não seja feito, o participante será eliminado. Os candidatos poderão levar máscaras para trocar durante a aplicação, seguindo a recomendação de especialistas da área de saúde.